Başkan Şerifoğulları Fevzi Çakmak sakinlerini dinledi

Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği buluşmada belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarı da hazır bulundu.

Programda konuşan Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Eyüp Berk, Başkan Şerifoğulları'nın sadece seçim sürecinde değil seçimden sonra da kendilerini ziyarete geldiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahallelerine ilişkin sorun ve talepleri aktardı.

Başkan Şerifoğulları ile uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Cafer Yeşil ise Başkan Şerifoğulları'nın çok dürüst çalışan bir başkan olduğunu ve kendisiyle her zaman mahalle sorunlarının çözümüne ilişkin rahatlıkla konuşabildiklerini ifade etti.

Birlikte yönetim anlayışı gereği ilçeler de dâhil şehrin her bir noktasını, karış karış gezerek vatandaşın sorunlarını dinlediklerini vurgulayan Başkan Şerifoğulları, kendilerine emanet edilen görevin ne kadar kutsal olduğunu bildiklerini ifade ederek;

"Görevde bulunduğumuz sürece gece gündüz demeden sizlerle birlikte hareket edip, el ele omuz omuza şehrimizi daha müreffeh, daha yaşanabilir, her alanda daha gelişmiş bir şehir yapabilmek için çalışacağız, bu yolu vatandaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz. Bizler dört duvar arasından yapılan siyasete karşıyız. Kapalı kapılar ardından idarecilik yapmayacağız. Her mahalleyi ziyaret ederek birinci ağızdan talepleri dinleyeceğiz. Belediyecilik bir süreçtir. Uzun, kısa ve orta vadede yapılacaklar vardır. Bizler emin adımlarla verdiğimiz her sözün arkasında duracağız ve şehrin bütün dinamikleriyle birlikte el ele vererek şehrimizi kalkındıracağız" şeklinde konuştu.

