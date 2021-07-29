Başkan Şerifoğulları, "Belediyecilik hizmetleri gönül işidir"
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Başkan Şerifoğulları, "Belediyecilik hizmetleri gönül işidir"

Başkan Şerifoğulları, 'Belediyecilik hizmetleri gönül işidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Belediyecilik hizmetlerinin gönül işi olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Belediyecilik hizmetleri gönül işidir.

Belediyecilik hizmetlerinin gönül işi olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Belediyecilik hizmetleri gönül işidir. AK Parti belediyecilik anlayışının temelinde de gönül birliği yatar. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Palu, Kovancılar, Karakoçan ve Sivrice ilçelerini ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Dayanışmanın önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "İnsanımızı merkeze alarak, her bir hemşehrimiz için daha kaliteli yaşam hedefiyle sunduğumuz hizmetlerle, bu şehirde yaşayan her bir kardeşimizin hayatını kolaylaştırmaya, artılar eklemeye devam ediyoruz. Elazığ ilçeleri, beldeleri ve köyleriyle bir bütündür. Elazığ Belediyesi olarak her zaman ilçe ve belde belediyelerimizin yanındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel şehri daha güçlü yarınlara hazırlıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla daha güzel çalışmaları bu şehre kazandırmaya devam edeceğiz. Belediyecilik hizmetleri gönül işidir. AK Parti belediyecilik anlayışının temelinde de gönül birliği yatar. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu. - ELAZIĞ

Başkan Şerifoğulları, 'Belediyecilik hizmetleri gönül işidir'
Başkan Şerifoğulları, 'Belediyecilik hizmetleri gönül işidir'
Başkan Şerifoğulları, 'Belediyecilik hizmetleri gönül işidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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