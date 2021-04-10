Başkan Şerifoğulları: "100 projenin 56'sını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Seçim öncesi açıkladıkları 100 projenin 56'sını 2 yıl içerisinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "İnşallah, görev süremiz bittiğinde de 11 ana başlıkta 100 projemizin en az yüzde 95'ini gerçekleştirerek şehrimize vermiş...

Seçim öncesi açıkladıkları 100 projenin 56'sını 2 yıl içerisinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "İnşallah, görev süremiz bittiğinde de 11 ana başlıkta 100 projemizin en az yüzde 95'ini gerçekleştirerek şehrimize vermiş olduğumuz sözün arkasında durabilme adına samimiyet ve gayret diyeceğiz, aynı zamanda tevazuyu da elden bırakmayacağız" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, seçim vaatleri doğrultusunda iki yılda gerçekleştirdikleri çalışmaları, "Aşkla çalıştık, Gururla Sunuyoruz" sloganıyla düzenlenen 'Hizmette 2. Yıl Tanıtım Programı'nda detayları ile anlattı. Bir otelde düzenlenen programa Vali Erkaya Yırık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, ilçe, belde belediye başkanları, ilgili daire ve kurum müdürleriyle pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda davetliler katıldı. Programda Başkan Şerifoğulları'nın yaptığı ve yapımı süren çalışmaların önceki ve son halini içeren kısa anlatımlı video kliplerle aktarması sayesinde 24 Ocak'ta 2020'de büyük bir depremi yaşayan şehirdeki değişimler gözler önüne serildi.

Programın ilk kısmının ardından söz alan Vali Erkaya Yırık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'da, kentte pandemi ve depreme rağmen projeleri tek tek hayata geçiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"100 projenin 56'sını 2 yılda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Görev süresinde ikinci yılını tamamladığını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Göreve gelmeden önce Elazığlı hemşehrilerimize 11 ana başlıkta 100 proje açıklamıştık. Göreve geldikten sonra vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirebilme adına ekibimizle birlikte gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışarak bugün yapmış olduğumuz projeleri tekrar hemşehrilerimize tanıtma imkanı fırsatı bulduk. Elazığ olarak zorlu bir süreçten geçtik. 24 Ocak tarihinde yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem, depremin yaralarını sarmaya çalışırken akabinde tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile karşı karşıya kaldık. Ama biz ne pandemi süreci ne de deprem bahanelerine sığınmadan bu şehri daha müreffeh, daha gelişmiş, daha kalkınmış bir şehir haline getirebilme adına ekibimizle birlikte gayretli bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Seçim öncesi açıklamış olduğumuz 100 projenin 56'sını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda seçim öncesinde söz vermiş vermediğimiz ve bu 2 yıllık süre içerisinde yapmış olduğumuz 8 projeyi de tanıtma imkanı yakaladık. Ekibimiz, bu zorlu süreçten geçip hiçbir sebebe takılmadan, bahanelerin arkasına sığınmadan bu şehri daha güzel bir şehir haline getirebilme adına çok gayretli çalışmalara imza attı" ifadelerini kullandı.

"Gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz"

İl protokolünün her alanda kendilerine destek olduğunu dile getiren Başkan Şerifoğulları, "Özellikleri deprem sürecinde ilimize gelen İçişleri bakanımız ile Çevre ve Şehircilik bakanımızın ciddi manada bizlere katkıları oldu. Biz gece gündüz demeden bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah, görev süremiz bittiğinde de 11 ana başlık 100 projemizin en az yüzde 95'ini gerçekleştirerek şehrimize, hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözün arkasında durabilme adına samimiyet ve gayret diyeceğiz ve aynı zamanda tevazuyu da elden bırakmayacağız. Hizmet belediyeciliğini çok iyi bir şekilde icra etmeye çalışırken aynı zamanda da gönüllere dokunarak gönül belediyeciliğini çok iyi bir şekilde icra etmenin gayreti içerisinde olacağız. Cumhurbaşkanımızın bize de çok büyük destekleri var. Her Ankara'ya gittiğimizde bakanlarımıza, bürokratlara Elazığ ile ilgili talepleri iletiyoruz. Çözemediğimiz sorunları cumhurbaşkanımıza sunuyoruz ve çözüme ulaştırıyoruz. Bugün gelmiş olduğumuz nokta da bu güzel hizmetleri yapmanın mutluluğunu ve gururunu birlikte yaşıyoruz. Sloganımız da 'Aşkla Çalıştık, Gururla Sunuyoruz', inşallah hemşehrilerimiz mutlu olmuştur. Ama 36 aylık süre zarfında da durmayacağımızı, bu şehri daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğimizi de ben buradan tüm hemşerilerime duyurmak istiyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı