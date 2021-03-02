Başkan Şenlikoğlu, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşuyor
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Başkan Şenlikoğlu, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşuyor

02.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:19
Başkan Şenlikoğlu, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşuyor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fevziçakmak Mahallesi'ni ziyaret eden Şenlikoğlu, burada mahalle sakinlerine yapılan hizmetleri ve yeni planlamaları anlattı. Şenlikoğlu, kendisine yöneltilen öneri ve talepleri de dinleyerek ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Şenlikoğlu, şehrin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Vatandaşların fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptıkları bu ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini aktaran Şenlikoğlu, "Belediye olarak mahallelerimiz için planladığımız projeleri yerinde görerek, mahalle sakinlerimizle istişare ediyoruz. Şehrimizin tüm mahallelerinde belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli çalışmalara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Mahalle halkı ise ziyaretten dolayı Şenlikoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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