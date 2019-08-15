Başkan Şenlikoğlu, çalışmaları yerinde inceledi

15.08.2019 15:57

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, belediye olarak Giresun için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Şenlikoğlu, Hacısiyam Mahallesinde sürdürülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Şenlikoğlu, bölgede kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım büyük özveri içerisinde sorunların giderilmesi için mesai saati haricinde de çalışmalarına devam ediyor. Hacısiyam Mahallemizdeki çalışmalarımızın sonlanmasının ardından altyapı adına ciddi sorunları olan mahallelerimizde de yeni yağmur suyu hatları yapacağız."

Şenlikoğlu, kent genelinde belediye hizmetinin gitmediği sokak bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için elimizde olan tüm imkanları en iyi şekilde kullanacağız. Şehir genelinde hizmet gitmeyen tek bir sokağımız kalmayacak. Giresun için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA