Başkan Şenlikoğlu: "2020 temel atma yılı olacak"

24.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:23

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yerel seçimlerin ardından geçen 8 aylık süreyi değerlendirerek 2020 yılının temel atma yılı olacağını söyledi.



AK Partili Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında önemli hizmetlere ve projelere imza atmayı sürdürdüklerini ifade ederek belediyeden işçi çıkartılmasına yönelik eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, "Seçimlerin ardından yaklaşık 8 ay gibi bir süre geçti. Bu süre içerisinde idari ve hizmet anlamında önemli çalışmalar yaptık. İdari anlamda belediyede gerek işçi gerekse personel anlamında önemli değişiklikler oldu. Son günlerde personel çıkartıldığına yönelik eleştiriler bulunmaktadır. Bu doğru değildir. Personel çıkartılması kadrolu personellerde olur oysaki biz kadrolu personel çıkarmadık. Biz belediye ile sözleşmeli olarak çalışanların sözleşme süresi bitince yeniden sözleşme yapmadık. Sözleşmeli olarak bulunan 101 personelden 25 kişisi ekonomist, 25 kişisi bilgisayar programcısı. Bunlar içerisinde ihtiyacımız olanlarla devam ediyoruz. Keşke zamanında bu kadar kadro şişirilmeseydi de şimdi bu mağduriyetler yaşanmasaydı. Bu konuda bir sorumlu aranacaksa bu biz değiliz. Bununla birlikte bazı idarecilerimizin de performansı değerlendirilmiş ve yeterli görülmeyenlerle yollarımız ayrılmıştır. Bunu daha önce de söyledik. Biz daha öncede çalışanla, işini yapanla, ihtiyacımız olanla yolumuza devam edeceğiz. Olmayanla da yollarımızı ayıracağımızı söylemiştik" dedi.



"Trafik Giresun için en büyük sorun"



Giresun Belediyesi'nin yapacağı hizmetlerle de ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şenlikoğlu, "Giresun'da çözümünde en çok zorlandığımız konuların başında trafik sorunu gelmektedir. Bunu bir proje ortaya koymadan mevcut haliyle çözmek mümkün görülmemektedir. Bu projelerden bir tanesi de şehir içindeki trafiği en hızlı şekilde şehir dışına akışını sağlamaktır. Bunun için sahildeki trafik ışığını kaldırmaktan geçiyor ve bunun için de buraya bir dal-çık projemiz bulunmaktadır. Dal-çık için ihale projesi yapıldı. Keşap tüneli ile Erik Liman mevki arasında 17 kilometrelik sahil şeridi ışıklandırılacaktır. Çotanak stadının tamamlanmasının ardından da Atatürk stadı alanına Millet Bahçesi yapım çalışmalarına başlanılacaktır. Giresun'un 100 yıllık içme suyu probleminin Dereli ilçesi sınırlarında yer alan İkisu bölgesinde uygulanacak proje ile karşılanacaktır. Ayrıca Giresun'un yıllardır gündeminde bulunan teleferik yapım işi için de altyapı hazırlıkları sürdürülmektedir. Aksu Mahallesi'ndeki katı atık alanının rehabilitasyonunun sağlanmasının ardından burada çevre düzenlemesi yapılacak ve adeta cazibe merkezi haline gelecektir. Biz bir vizyon ortaya koyarak 2028'i hedef gösterdik. Verdiğimiz vaatler vardı. Ancak bunların başlaması içinde bir yıllık süre istemiştik. 8 Ayı geride bıraktık ve bir yılın dolması için yaklaşık 4 ayımız kaldı. Bu süreden sonra yani 2020 yılı Giresun için temel atma yılı olacak ve 2022'den sonra ise açılışlarımız devam ederek sürecektir" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA