Başkan şenli·koğlu, verdi·ği· sözü yeri·ne geti·ri·yor

GİRESUN (Habermetre) - Üst geçide asansör yapılıyor.

Giresun Belediyesi, günlük hayatı kolaylaştırmak adına hassasiyetle çalışmaya devam ediyor. Yürütülen tüm çalışmalarda öncelikle engelli bireylerin rahatlığını ilk sıraya koyan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projelerini birbiri ardına hayata geçiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatı doğrultusunda engelli bireyler, hasta, hamile ve yaşlı vatandaşların sorun yaşamaması adına yoğun olarak kullanılan 19 Eylül Spor Salonu'nun yanındaki üst geçide asansör çalışması gerçekleştiriyor.

Göreve başladığı günden itibaren 'Her projede önce engelli kardeşlerimizi düşünmeliyiz' diyen Başkan Aytekin Şenlikoğlu: "Belediye olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda üst geçitlere asansör yapma çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. İlgili kurumlarla istişare içerisinde üst geçidin yapımı için harekete geçtik ve ilk kazmayı vurduk. Vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağına inandığımız bu çalışma Giresun'umuza hayırlı olsun" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet