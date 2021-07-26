Başkan şenli·koğlu; "ri·ze ve artvi·n yaninizdayiz"

Giresun Belediyesi, Artvin ve Rize' de meydana gelen selin ardından 6 araç, 15 personel ile bölgedeki çalışmalara destek veriyor.

Giresun Belediyesi, Artvin ve Rize' de meydana gelen selin ardından 6 araç, 15 personel ile bölgedeki çalışmalara destek veriyor.

14 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen bölgeler ile 21 Temmuz'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağış sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği Arhavi'de yaraların sarılması için Giresun Belediyesi ekipleri de seferber oldu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada: "Geçtiğimiz yıl aynı afeti bizlerde yaşamıştık ve bölge illerimizden destek görmüştük. Şimdi biz de elimizden geldiğince Rize ve Artvin'e destek veriyoruz. Öncelikle Rize ve Artvin'de yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim daha beterinden korusun. Mağduriyet yaşanmaması adına Giresun belediyesi olarak afet bölgesinde araç ve personelimizle çalışmalara destek oluyoruz. Her türlü imkanımızla bu iki ilimizin yanında olmaya devam edeceğiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre