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Başkan şenli·koğlu'nun gazi·ler günü mesaji

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Başkan şenli·koğlu'nun gazi·ler günü mesaji

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Atatürk'ün Giresun'a gelişi ve Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Atatürk'ün Giresun'a gelişi ve Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Şenlikoğlu mesajında: "19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilmiş ve 19 Eylül 'Gaziler Günü' olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, 97 yıl önce 19 Eylül 1924'te Atatürk'ü gönüllü alayların şehri Giresun'da, ağırladığımız günün de yıl dönümü. Bugün de, o gün yaşanan heyecan ve coşkuyu aynı şekilde kalpten yaşıyoruz" dedi.

Türk halkının, tarihin her döneminde tüm zorluklara ve engellere karşın vatanını sevmeyi, bağımsız yaşamayı, bağımsızlığını kanı ve canı pahasına korumayı ilke edindiğini anımsatan Şenlikoğlu: "Bu nedenle gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve ulusal birliğimizin simgeleridir. Bugünün güçlü ve saygın Türkiye'sinin temelinde kahraman gazilerimizin önemli bir payı bulunmaktadır. Yok edilmek istenen bir milleti, kanları ve canları ile dirilten, milletimizin bir tarih olduğunu ve yok edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan ederek, vatan toprakları üzerinde bayrağımızı dalgalandırmamızı şehit ve gazilerimize borçluyuz" diyerek şöyle devam etti:

"Bizler ülkemizin kurtuluşunda, bağımsızlık olgusunu ön plana alarak, kahramanca canlarını feda eden, bir neslin evlatlarıyız. Gazilerimiz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün ve milletimizin şeref madalyalarıdır. Kahraman Gazilerimizin bu kutlu gününü bir kez daha kutluyorum. Giresun Belediye Başkanı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Osman Ağamızın, Hüseyin Avni Alpaslan'ın, 42'nci, 47'nci gönüllü alayların milli mücadele kahramanlarının ve bu cennet vatan uğruna şehit ve gazilerimizin bizlere bıraktığı bu vatana, bu ulvi esere sahip çıkacağımızı, herkesin bilmesini istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; kahraman silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum. "

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