Başkan şenli·koğlu'nun 30 ağustos mesaji

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Şenlikoğlu mesajında, "Aziz Milletimiz, 1071'de Malazgirt'te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos'ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır" diyerek şöyle devam etti:

"30 Ağustos; Türk Milletinin tarihinde dönüm noktası sayılacak savaşların kazanıldığı şanlı zaferin bayramıdır. Türk milleti ve Ordumuz; 30 Ağustos Zaferi'yle her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bin yıllık vatanımızı parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabı en iyi şekilde vermişlerdir. Milletimiz, her seferinde tarihimizi şanlı zaferlerle donatmıştır. Yokluk ve yoksulluk döneminde eşine dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak bir mücadelenin sonucunda da hiçbir ülkenin esareti altında yaşamayacağını göstermiştir. 30 Ağustos Zaferi bir toplumun küllerinden doğmasını sağlamakla kalmamış esaret altındaki birçok ulusa da örnek olmuştur. Düşmana karşı 99 yıl önce nasıl mücadele ettiysek, bugün de aynı mücadeleyi verme kararlılığı ile vatandaşlarımızın, güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları olmak üzere; Milleti için canlarını seve seve feda eden Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyor, tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum"

Kaynak: Habermetre