Başkan şenli·koğlu'ndan gi·resunspor'a 2 adet loca desteği·

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Giresunspor'a destek amacıyla iki adet loca kiraladı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Giresunspor'a destek amacıyla iki adet loca kiraladı.

Zorlu geçecek olan Süper Lig mücadelesi öncesi Giresunspor'a bir destek daha sağlayan Başkan Şenlikoğlu: "44 yıl sonra Süper Lige çıkan Giresunspor'umuza her anlamda desteğimiz devam ediyor. Şimdi de 2 adet loca satın alarak şampiyon takımımıza katkıda bulunduk. İnanıyorum ki Giresunspor bu sezonda başarılı olacak ve beklentilerin üzerinde bir derece yakalayacaktır. Daha güçlü bir Giresunspor için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Çünkü, Giresunspor bu şehrin en önemli markası. Bu markanın değerini artırmak için bütün Giresun elinden gelenin en iyisini ortaya koymalı. Bu ligde kalıcı olmak zorundayız. Takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Aytekin Şenlikoğlu, iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve taraftarları da Giresunspor'un etrafında kenetlenmeye davet etti.

Kaynak: Habermetre