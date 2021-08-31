Başkan şenli·koğlu balikçilara bereketli· bi·r sezon di·ledi·
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Başkan şenli·koğlu balikçilara bereketli· bi·r sezon di·ledi·

Başkan şenli·koğlu balikçilara bereketli· bi·r sezon di·ledi·
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, av yasağının kalkmasıyla birlikte, dört buçuk ay sonra yeniden denize açılacak olan balıkçılara kazasız, belasız ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, av yasağının kalkmasıyla birlikte, dört buçuk ay sonra yeniden denize açılacak olan balıkçılara kazasız, belasız ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Karadeniz kıyısında bulunan yerleşim yerlerinin en büyük geçim kaynaklarından birinin balıkçılık olduğunu söyleyen Başkan Şenlikoğlu, 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla bu gece balıkçıların, 'Vira Bismillah' diyeceğini belirterek: "Balıkçılarımızın bol bereketli bir sezon yaşamalarını, bereketli bir av sezonu geçirmelerini Rabbimden diliyorum. Balıkçılık, en zor ve en meşakkatli mesleklerden bir tanesidir. Yaklaşık yedi ay sürecek olan av sezonunun ilk günü olan 1 Eylül tarihinde avlanmak için yeniden denize açılan balıkçılarımıza kazasız, belasız bir sezon geçirmelerini diliyorum. Hem balıkçılarımız, hem de vatandaşlarımız açısından bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Şenlikoğlu ayrıca, bilinçli avcılıkla balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet edilmesi gerektiğinin altını çizerek: "Yasak dönemde yapılan avcılık sadece balıkçılarımızın değil, aynı zamanda da milletin geleceğinin çalınması demektir. Bu duruma da muhakkak önem verilmelidir" dedi.

Kaynak: Habermetre

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