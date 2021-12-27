Başkan Şeniz Doğan, en başarılı başkanlar listesinin zirvesinde yer aldı - Haberler
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Başkan Şeniz Doğan, en başarılı başkanlar listesinin zirvesinde yer aldı

Başkan Şeniz Doğan, en başarılı başkanlar listesinin zirvesinde yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 2021 yılının En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde 3.'cü sırada yer aldı.

DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 2021 yılının En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde 3.'cü sırada yer aldı.

ORC Araştırma Şirketi, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmada en başarılı milletvekilleri, en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı .

02-21 Aralık tarihleri arasında 100 bin nüfusun üzerindeki tüm büyükşehir ilçelerinde ve 51 il merkezinde yapılan ankettin 2021 yılının En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları kategorisinde CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 3.'cü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. - DENİZLİ

Başkan Şeniz Doğan, en başarılı başkanlar listesinin zirvesinde yer aldı

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