Başkan Sengel "Yaşam Köyü" projesini anlattı, Kılıçdaroğlu'ndan açılış için söz aldı
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Başkan Sengel "Yaşam Köyü" projesini anlattı, Kılıçdaroğlu'ndan açılış için söz aldı

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Başkan Sengel 'Yaşam Köyü' projesini anlattı, Kılıçdaroğlu'ndan açılış için söz aldı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, açılışa hazırlanan "Efes Tarlası Yaşam Köyü" tanıtımı için bir Ankara ziyareti gerçekleştirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Genel Merkezi'nde görüşen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye tarımında yaşanan köklü sorunlara bütünsel ve çok yönlü çözümler getiren "Yaşam Köyü" modelini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sundu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu,ilgi ve heyecanla karşıladığı "Efes Tarlası Yaşam Köyü"nün açılışını yakın bir tarihte bizzat kendisinin gerçekleştirmekten mutluluk duyacağını belirtti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile tarım ve gıda alanına dair üretken bir sohbet gerçekleştirdi.

Tarım ve gıda alanında yaşanan sorunlara köklü ve daimi çözümler üreten "Yaşam Köyü" modeli, başta çocuklar, kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun her kesimine değen çok yönlülüğü ve bütünsel bakış açısı ile dikkat çekiyor.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Ankara ziyareti çerçevesinde, Efes Tarlası Yaşam Köyü ile ilgili olarak CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Tarım Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal ile verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler

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