Başkan Sengel, Mardin'in çocuklarını ağırladı
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Başkan Sengel, Mardin'in çocuklarını ağırladı

Başkan Sengel, Mardin'in çocuklarını ağırladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim gören 35 çocuk bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Efes Selçuk'a geldi.

İlham Veren Kenti gezen, Efes Selçuk Pamucak Sahili'nde keyifli vakit geçiren çocuklar Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile de bir araya geldiler.

Pamucak Sahili bu kez Mardin'den gelen çocukları ağırladı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çocuk Gelişim Merkezi'nde spor ve müzik alanlarında eğitim alan terör mağduru 5- 16 yaş arası 35 çocuğun Efes Selçuk gezisinde ilk durağı Pamucak Sahili oldu. Pamucak Sahili'nde denizin ve güneşin tadını çıkaran çocuklar Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ve Selçuk Efes Kent Belleği'ni ziyaret ettiler.

Mardinli çocuklar Efes Selçuk gezilerini Başkan Sengel'i ziyaret ederek noktaladılar. Çocuklarla sohbet eden Başkan Sengel Mardinli çocukların ziyaretinden duyduğum mutluluğu; " 1.496 km var aramızda. Gönül bağımız bizi el ele tutuşturdu. Mardin Nusaybin'den gelen bu evlatlarımıza sahilimizi, kamp alanımızı, gönlümüzü açmışız çok mu? Belediye başkanlığının en keyifli anları; uzakları yakın etmek ve kimi imkânsızlıkları imkânlı kılmak" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: Bültenler

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