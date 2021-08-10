Başkan Sengel, Mardin'den çocukları ağırladı

Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim gören 35 çocuk, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesine geldi.

Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim gören 35 çocuk, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesine geldi. Kenti gezen, Selçuk Pamucak Sahili'nde keyifli vakit geçiren çocuklar, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile de bir araya geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Çocuk Gelişim Merkezi'nde, spor ve müzik alanlarında eğitim alan terör mağduru 5-16 yaş arası 35 çocuğun Selçuk gezisinde ilk durağı Pamucak Sahili oldu. Pamucak Sahili'nde denizin ve güneşin tadını çıkaran çocuklar, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ve Selçuk Efes Kent Belleği'ni ziyaret etti.

Mardinli çocuklar, Selçuk gezilerini Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i ziyaret ederek noktaladı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Sengel, Mardinli çocukların ziyaretinden duyduğum mutluluğunu, "Bin 496 km var aramızda. Gönül bağımız bizi el ele tutuşturdu. Mardin Nusaybin'den gelen bu evlatlarımıza sahilimizi, kamp alanımızı, gönlümüzü açmışız çok mu? Belediye başkanlığının en keyifli anları; uzakları yakın etmek ve kimi imkansızlıkları imkanlı kılmak" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı