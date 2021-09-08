Başkan Sengel, kurtuluşu kutladı
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Başkan Sengel, kurtuluşu kutladı

Başkan Sengel, kurtuluşu kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Selçuk'un kurtuluşunun 99. yılı nedeniyle düzenlenen programda konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugün, 'Ya istiklal, ya ölüm' diyenlerin günü. Bugün, bağımsızlığın ve özgürlüğün Selçuk'umuza geldiği gün. Bugün, güzel ilçemizin doğum günü" dedi.

Selçuk'un kurtuluşunun 99. yılı nedeniyle düzenlenen programda konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugün, 'Ya istiklal, ya ölüm' diyenlerin günü. Bugün, bağımsızlığın ve özgürlüğün Selçuk'umuza geldiği gün. Bugün, güzel ilçemizin doğum günü" dedi.

Selçuk'un kurtuluşunun 99. yılı, Atatürk anıtı önünde düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene ilçe protokolü, gaziler, öğrenciler ve resmi kurum çalışanları katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 8 Eylül 1922 tarihinin bir kentin özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuştuğu; mücadele edenlerin, vazgeçmeyenlerin günü olduğunu belirten Başkan Sengel konuşmasını şöyle devam ettirdi: "Bugün, Mustafa Kemal'in izinden yürüyenlerin; İnönü'den, Sakarya'dan, Dumlupınar'dan bizleri özgürlüğe kavuşturduğu gün. Bugün, 'Ya istiklal, ya ölüm' diyenlerin günü. Bugün, bağımsızlığın ve özgürlüğün Selçuk'umuza geldiği gün. Bugün, güzel ilçemizin doğum günü. Mücadele edenlerin, vazgeçmeyenlerin, geleceğine sahip çıkanların, inancın kazandığı gün bugün. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; 100 yıl önce olduğu gibi bu toprakların gençleri, kadınları, işçileri, köylüleri, demokratik ve laik cumhuriyetten yana bireyler olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emaneti asla sahipsiz bırakmayacağız. Yaşasın bağımsızlık meşalemiz, yaşasın cumhuriyet."

Edip Akbayram konseri

Başkan Sengel'in konuşmasının ardından Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 8 Eylül 1922'de Selçuk'un kurtuluşu sebebiyle düzenlenen resmi tören okunan şiirler ve Selçuk Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle son buldu. Selçuk'un kurtuluşunun 99. yılı sebebiyle düzenlenen etkinlikler bu akşam saat 21.30'da düzenlenecek olan Edip Akbayram konseri ile devam edecek. - İZMİR

Başkan Sengel, kurtuluşu kutladı
Başkan Sengel, kurtuluşu kutladı
Başkan Sengel, kurtuluşu kutladı
Başkan Sengel, kurtuluşu kutladı
Başkan Sengel, kurtuluşu kutladı
Başkan Sengel, kurtuluşu kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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