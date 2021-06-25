Başkan Sengel, İstanbul'da Selçuk'u anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Sengel, İstanbul'da Selçuk'u anlattı

Başkan Sengel, İstanbul'da Selçuk'u anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Selçuk Belediyesi, bu yıl beşinci kez düzenlenen Kültürel Miras Fuarı Heritage İstanbul'a katılırken, Heritage İstanbul, koruma, restorasyon, arkeoloji, müze ve kütüphanecilik sektörlerini 5. kez buluşturdu.

Selçuk Belediyesi, bu yıl beşinci kez düzenlenen Kültürel Miras Fuarı Heritage İstanbul'a katılırken, Heritage İstanbul, koruma, restorasyon, arkeoloji, müze ve kütüphanecilik sektörlerini 5. kez buluşturdu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaptığı değerlendirmede, "Efes Selçuk, İstanbul'da dile geldi. Kültürel varlığımız bizimdir ve sahip çıkacak olan bizleriz. 5. Heritage İstanbul Fuarında konu Efes Selçuk ve kıymetleriydi" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 23-25 Haziran tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Heritage İstanbul'da Tarihi Belediyeler Paneline konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında Selçuk'un 8 bin 600 yıllık kesintisiz bir tarihe sahip olduğunun altını çizen Başkan Sengel, "Kentin her noktasında bir tarihi değer sizi karşılıyor. Kentimizin o kadar çok cevheri var ki, bazen biz de hangi cevheri daha fazla öne çıkaracağımız konusunda kararsız kalıyoruz. 8 bin 600 yıllık tarih içerisine birçok değeri dahil etmiş, bu değerler zinciri içerisinde dimdik ayakta duran bir kentten bahsediyoruz. Ayasuluk Kalesi'nden Ayasuluk Kalesi'nin altında inanç kardeşliğinin mevcut olduğu ve hoşgörü olduğu bir kentten bahsediyoruz. Bir tarafta Artemis Tapınağı, bir tarafta Saint Jean Kilisesi varken, kendisini gösteren bir İsabey Camisi'nin olduğu, Su Kemerleri'nin her an sizin karşınıza çıkıp selam durduğu bir kentten bahsediyoruz. Anlatmakla bitmez. Yaşamak, öğrenmek ve algılamak lazım. Döneminde 200 bin kitabın bulunduğu Celsus Kütüphanesi, kültür ve sanata ev sahipliği yapan Antik Çağ'ın en büyük tiyatrosu Efes Antik Tiyatrosu var. İlham veren bir kenttir. Herakleitos ve Kallinos'a ilham kaynağı olmuştur" diyerek Efes Selçuk'un tarihini kısaca katılımcılara anlattı.

Başkan Sengel, Selçuk'un sahip olduğu kültürel miras değerleri ışığında kentin değerlerinin korunmasında yerel yönetimlerin büyük bir rolü olduğunu belirtti. Programa ayrıca, kültür endüstrisi ve ilgili sektörlerde çalışan kamu kurum yetkilileri, özel sektör profesyonelleri, akademisyenler katıldı. - İZMİR

Başkan Sengel, İstanbul'da Selçuk'u anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Halit Ergenç Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Burak Elmas Metin Oktay Şenol Güneş Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Sengel, İstanbul'da Selçuk'u anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 13:57:28. #1.14#

title