Başkan Sengel, ecrimisil sorununda intikali yapılacak ilk esnaf grubuyla çözüm için buluştu
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Başkan Sengel, ecrimisil sorununda intikali yapılacak ilk esnaf grubuyla çözüm için buluştu

Başkan Sengel, ecrimisil sorununda intikali yapılacak ilk esnaf grubuyla çözüm için buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ecrimisil sorunun çözümü için ilk esnaf grubuyla buluştu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ecrimisil sorunun çözümü için ilk esnaf grubuyla buluştu. Kent esnafının ecrimisil sorununa çözüm sunmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, parsel ve yasal uygunluk durumuna göre ilk esnaf grubunun ecrimisil sorunu çözüme kavuşturuldu.

Uzun yıllardır kent esnafının önemli bir sorunu olan ecrimisil sorununun çözümü için kent içinde parsel konumu ve yasal uygunluğu en uygun olan üç parseldeki esnafla bir araya gelen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, süreç ile ilgili olarak esnafı bilgilendirdi.

Esnafı çeşitli hak kayıplarına uğratan, bazı kazanımlarının önüne geçen konu ile ilgili olarak toplantıya ilk etapta ecrimisildeki esnafın yoğun olarak bulunduğu parselde yer alan esnaf katıldı. Bilirkişi raporu ile bedel değerlemesi yapılan ecrimisilli dükkanlar, esnaf ile varılan mutabakat sonucunda kira sözleşmesi imzalamaya hak kazanacak.

Esnaf ile belediye arasında varılan mutabakatla, belirlenen parseldeki esnaf belediyenin yasal kiracısı olacak. Yasal kiracı olan esnafın ecrimisil ile yaşadığı hak kaybının önüne geçilmiş olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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