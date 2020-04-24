Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı (2)
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mümtaz Şenel, Yeşilova, Güncel, Haber

Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı (2)

BAŞKAN VE EŞİNİ KURŞUNLAYANLAR ADLİYEDEBurdur Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde kurşunlanması olayına karıştıkları iddiasıyla şüpheli 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

24.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:31
Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı (2)

BAŞKAN VE EŞİNİ KURŞUNLAYANLAR ADLİYEDEBurdur Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde kurşunlanması olayına karıştıkları iddiasıyla şüpheli 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında silahlı saldırının asli faili olduğu iddia edilen otel işletmecisi E.E'nin de olduğu 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Yeşilova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'inin işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA

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