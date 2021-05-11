Başkan Selvitopu ekipleri tek tek ziyaret etti

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ramazan Bayramı'nı emekçilerle, sahada kutladı.

Karabağlar'da sahada bayramlaşma

Başkan Selvitopu personelle bayramlaşmaya, geçen cuma günü Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başladı. Daha sonra tam kapanma döneminde ilçenin farklı noktalarında asfalt, kaldırım, park ve bahçe düzenlemesi çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yanına gitti. Personelle tek tek bayramlaşan Selvitopu, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl toplu tören yapmaktan kaçındıklarını hatırlattı.

Tüm çalışanlara verdikleri emek nedeniyle teşekkür eden Başkan Selvitopu, "Umarım bu salgın kısa sürede biter ve gelecek yıl Ramazan Bayramı coşkusunu doyasıya yaşarız. Hepinize ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz, sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

Ekiplerin çalıştığı mahallelerdeki muhtarlar ve vatandaşların da bayramını kutlayan Başkan Selvitopu, talep ve önerileri dinledi. Muhtarlar ve vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler