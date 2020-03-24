Başkan Selvitopu, AK Partili Doğruca'ya sert tepki gösterdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Selvitopu, AK Partili Doğruca'ya sert tepki gösterdi - Haberler
Koronavirüs, Karabağlar, Uzundere, AK Parti, Güncel

Başkan Selvitopu, AK Partili Doğruca'ya sert tepki gösterdi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tüm insanlığı tehdit ve tedirgin eden koronavirüse karşı yetersiz önlem aldıklarını ve yurttaşlar arasında hizmet ayrımı yaptıklarını öne süren AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'ya sert tepki gösterdi.

24.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:23
Başkan Selvitopu, AK Partili Doğruca'ya sert tepki gösterdi

Doğruca'nın, böyle bir ortamda bile siyasi hırsını dizginleyemediğini ve bu durumdan çıkar sağlamaya çalıştığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Salgın ülkemize sıçradığı andan itibaren gerekli tüm önlemleri alan belediyemizi ve özveriyle çalışan personelimizi karalamaya çalışmak kabul edilemez. Sayın Doğruca unutmasın ki, sağlığın, hizmetin siyaseti olmaz. Karabağlar Belediyesi çalışanları, aldığı önlemlerle Sayın Doğruca'nın da sağlığını korumaya çalışıyor" dedi.

Başkan Selvitopu, Uzundere'de bulunan Temizlik İşleri Şantiyesi'ne giderek, görev başındaki personele kolaylıklar diledi, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Koronavirüs önlemlerinin aralıksız süreceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, yurttaşları da zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya çağırdı. Başkan Selvitopu, "Gelişmeleri takip ederek gerekli önlemleri almaya, tüm gücümüzle ve özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Yurttaşlardan isteğimiz, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları. Eğer çıkmak zorunda iseler, sosyal mesafeyi korumaları. Bu sıkıntılı günleri, ortak çaba ve dayanışmayla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Ancak bu süreçte AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'nın art niyetli, fesat ve ciddiyetten uzak açıklamalarıyla karşılaştıklarını belirten Başkan Selvitopu, "Böyle kritik bir süreçten bile siyasi rant çıkarmaya çalışmak, gözü dönmüşlüğün, pervasızlığın, aymazlığın doruk noktasıdır. Kendi eksikliklerini, üstlenmekten kaçındıkları sorumlulukları Karabağlar Belediyesi'nin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Ancak bu algı kampanyası Karabağlar'da tutmaz. Biz devletin kararları doğrultusunda her türlü önlemi, ilçe genelinde almaya devam ediyoruz. Sayın Doğruca unutmasın ki, böyle bir ortamda sağlığın, hizmetin siyaseti olmaz. Değerli yurttaşlarımız eminim ki bu pervasızlığın, aymazlığın ve siyasi nemalanma hırsının farkında" diye konuştu.

KARABAĞLAR'DA NELER YAPILDI?

Karabağlar Belediyesi, tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının ülkemize de sıçramasının ardından hızlı önlem alan yerel yönetimlerden başında geldi. Merkezi idarenin yayınladığı genelgeler doğrultusunda temizlikten sağlığa kadar bir çok alanda adımlar atıldı.

İlk aşamada, 16 semt merkezi, Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) ve spor okullarında eğitime, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ara verildi. Karabağlar Belediyesi, mart ayında yapacağı sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinliklerin tamamını da ileri bir tarihe erteledi. Toplum sağlığının korunması amacıyla belediyenin tüm birimlerinde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hizmet binalarına gelen vatandaşların ve personelin ateşi ölçülüyor. İlçenin farklı noktalarındaki duyuru panolarıyla yurttaşlar bilgilendiriliyor.

Yurttaşların yoğun olarak kullandığı parklar, pazaryerleri de özel ilaçlarla sürekli dezenfekte ediliyor. Pazarcılar Odası'yla yapılan görüşmeler sonucu pazarcı esnafının eldiven ve maske kullanması, bağırmadan satış yapması sağlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda işyerlerinin denetimi de sürüyor.

Karabağlar Belediyesi, yurttaşların hizmet binalarına gelmeden internet üzerinden kolayca işlem yapması için de altyapı hazırladı. Buna göre "www.karabaglar.bel.tr"adresindeki Karabağlar Belediyesi web sayfasına girecek yurttaşlar, "e-belediye" linkine tıklayarak ve üyelik formunu doldurarak işlem yapabiliyor.

Önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde iletişim hattı kuruldu. Karabağlar Belediyesi'nin 414 78 22 ve 414 78 25 numaralı telefonları arayan ihtiyaç sahibi yurttaşlar, 08.00 - 23.00 saatleri arasında hizmet alabiliyor.

Karabağlar Belediyesi bu amaçla, Karabağlar Kaymakamlığı nezdinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'nca kullanılmak üzere 14 araç ve 28 personel tahsis etti. Gruplar, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara, evlerinden çıkmamaları koşuluyla yardımcı oluyor.

PERSONEL UNUTULMADI

Karabağlar Belediyesi, yurttaşlarla sürekli iletişim halinde olan personelini de unutmadı. Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca, uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına başlandı. Buna göre birimlerde, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulunduruluyor. Personel, haftalık periyotlar halinde çalışıyor. Okul öncesi ve ilköğretim çağında çocuğu olan kadın personel ile sağlık raporu bulunan dezavantajlı personelin idari izin süreci devam ediyor. Çalışan personel için de başta yemekhane olmak üzere tüm birimlerde gerekli önlemler alındı. Hizmet noktalarına dezenfektanlar yerleştirildi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Cem Yılmaz Didem Soydan Fahrettin Koca
Spor Gökhan Gönül Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Başkan Selvitopu, AK Partili Doğruca'ya sert tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 19:18:35. #1.15#
title