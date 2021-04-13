Başkan Selman Hasan Arslan başarılı bir ameliyat geçirdi
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Başkan Selman Hasan Arslan başarılı bir ameliyat geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Selman Hasan Arslan başarılı bir ameliyat geçirdi

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasar Arslan, İstanbul'da bir ameliyat geçirdi.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasar Arslan, İstanbul'da bir ameliyat geçirdi. Başkan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan bir ameliyat geçirdi. İstanbul'da yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Başkan Arslan "Daha önceden planlandığı şekilde İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Tahir Öğüt ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi." diyerek sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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