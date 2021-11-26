Başkan Selçuk'tan süt fiyatlarıyla ilgili açıklama

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeki Selçuk, yem ve süt fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı hayvan besicilerinin oldukça zor zamanlar geçirdiğini dile getiren Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeki Selçuk, yem fiyatlarına müdahale edilmesini istedi.

Başkan Zeki Selçuk, "Üreticinin dayanacak gücü kalmadı, yem fiyatlarının altında eziliyoruz. Ulusal süt konseyi toplanıp hemen fiyatları güncellemelidir. Çiğ süt fiyatları, 3.20 TL den 5.50 TL'ye çıkarılmalı.

Sektörde oluşan girdi maliyetleri üreticiyi canından bezdirdi. Maalesef sütlü ve gebe hayvanlar kesime gönderiliyor. Yem fiyatları ayda birkaç defa zam alırken süt fiyatları 6 ayda bir güncelleniyor.

Üretici 1 litre süt sattığında 1.5 kilo yem alabilirse üretime devam edebilir. Aksi takdirde ülke hayvancılığı sürdürülebilirliğini yitirir. İnsanlarımızın yeterli miktarda et ve süt tüketebilmesi için hayvancılığın sübvanse edilmesi gerekir.

Hayvancılık oldukça çok zor ve zahmetlidir. Süt yem paritesi 1,5 seviyesine getirilmeli, hayvancılık destekleri artırılarak devam etmeli, artan yem fiyatlarına müdahale edilmeli, yem de tavan fiyat uygulanmalı, yem fiyatları bu seviyesinin üstüne çıktığında fiyat farkı üreticiye destek olarak ödenmeli" diye konuştu. - ADIYAMAN

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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