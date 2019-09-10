Başkan Sekmen vatandaşlara aşure dağıttı

10.09.2019 14:00

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Yakutiye Kent Meydanında kurulan stantların başına geçen Sekmen, vatandaşlara aşure ikram etti.

Mehmet Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muharrem ayının hüzün ve matem mevsimi olduğu kadar hak ve hakikat sofrası da olduğunu söyledi.

Muharrem ayının İslam tarihi açısından önemli olduğunu belirten Sekmen, "Muharrem ayı Hazreti Peygamberin hicreti esas alınarak hicri yılbaşı kabul edilen aşure ve Kerbala'yı hatırlatan aydır. Rahmet Peygamber'inin çiçeği, cennet gençlerinin seyyidi ümmetin gözbebeği Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbala şehitlerini tekrar yad ediyorum. Muharrem ayımızı ve aşure günümüz kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA