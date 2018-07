Başkan Sekmen Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Başkan Sekmen yoğun ilgi gördüğü ziyarette, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül'den dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Başkan Akgül, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, şehit aileleri ve gazilerin bütün problemleri çözen Türkiye'de örnek belediye başkanlarından biridir. Kendisine, şehit yakınları ve gazilerimize gösterdiği özel ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Sekmen de, şehitlik ve gazilik unvanının insanlar için bir onur timsali olduğunu ifade etti. Sekmen, "Aziz ecdadımızın kanlarıyla sulanmış cennet vatanımızın her karış toprağı nice kahramanlık destanlarını haykırmaktadır. Tarihimizin her bir sayfası, şehitlerimiz ve gazilerimizin şan ve şerefini anlatmaktadır. Böyle bir ecdadın varisleri olmanın haklı gururuyla şehitlerimizi her an hayırla ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Sekmen, daha sonra Erzurumlu Kore Gazisi Cuma Kuylulu'yu evinde ziyaret etti. Sekmen, İzmir'den Erzurum'a tedavi için gelen Kuylulu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. - ERZURUM