Başkan Sekmen: "Ramazan ayı berekettir, paylaşmaktır"
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Başkan Sekmen: "Ramazan ayı berekettir, paylaşmaktır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Sekmen: 'Ramazan ayı berekettir, paylaşmaktır'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İlahi rahmetin bol bol ihsan edildiği, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşliğin daha da güçlendiği Ramazan ayını idrak etmenin mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İlahi rahmetin bol bol ihsan edildiği, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşliğin daha da güçlendiği Ramazan ayını idrak etmenin mutluluğunu yaşamaktayız" dedi. Başkan Mehmet Sekmen, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, mübarek ayın taşıdığı anlam ve önemi ifade etti.

Sekmen, şu görüşlere yer verdi: "Ramazan ayının diğer aylara nazaran dini ve sosyal hayatımızda büyük bir önemi vardır. İnsanları doğru yola ileten Kuran'ı Kerim'in indirildiği bir ay olması ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunması bu ayın manevi değerini daha da arttırmaktadır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: '(O sayılı günler) insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır.' Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), bu ayı diğer aylardan daha fazla ibadet ederek, diğer aylarda verdiğinden daha fazla infak ederek değerlendirmiştir."

"Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır"

Başkan Mehmet Sekmen, Ramazan'ın faziletlerle dolu bir ay olduğunu kaydetti. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Ramazan ayı, rahmet ve bereketi bol bir aydır. Müslümanın rızkının arttığı bir aydır. İnsanlığın kararan ufkunu aydınlatan Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. Oruç ayı olan Ramazan ayı, bize sayısız nimetlerin kıymetini hatırlatarak, nimetlerin asıl sahibinin Allah olduğunu kavratarak bizi şükre yöneltir. İşte bütün bu güzellikleri ile Ramazan, nefislerin terbiye edildiği, maddi durumdan yoksun olan vatandaşlarımızın görüp gözetildiği, Allah'ın af ve mağfiret deryasının adeta coştuğu bir aydır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Erzurumlu hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam Alemi'nin mübarek Ramazan ayını yürekten kutluyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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