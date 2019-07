Başkan Sekmen'in "Halk Günü" hassasiyeti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, göreve geldiği günden bu yana büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği "Halk Günü" buluşmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldiği her vatandaşın sorununu adeta can kulağıyla dinleyen ve görüş alışverişinde bulunan Başkan Sekmen, verdiği anlık talimatlarla kurmaylarını da seferber ediyor. "Halk Günü" buluşmalarını vatandaşlarla birebir iletişim ve etkileşim kurma açısından çok bir önem taşıdığını her platformda vurgulayan Başkan Sekmen, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek, kendilerinin değerli fikirlerini almaya devam ediyoruz. Her zaman vatandaşlarımızla en güçlü iletişimi kurmak için düzenli olarak buluşmalar organize ediyor, sokaklarımız, mahallelerimiz, ilçelerimiz ve kısacası tüm şehrimizle ilgili olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

SEKMEN'İN "KATILIMCI YÖNETİM" DUYARLILIĞI

"Halk Günü" buluşmalarının gerçekleştirildiği her hafta, günün büyük bir bölümünü vatandaşlara ayıran Başkan Sekmen, "Vatandaşla sürekli iletişim halinde kalmak; sadece sorunların çözümü noktasında değil, her açıdan büyük faydalar üretiyor. Biz işte bu anlayışla her hafta ve fırsat bulduğumuz diğer tüm günlerde halkımızla iç içe olmaya, onlarla doğrudan irtibat kurmaya ve sürekli istişareye açık halde kalmaya özen gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki; ortaya koyduğumuz bu tarzla katılımcı bir yönetim anlayışı da sergilemiş oluyoruz. Yol haritamızı vatandaşlarımızla birlikte hazırlıyor, onların görüş ve önerileri sayesinde hizmet fikirlerimizi olgunlaştırıyoruz. "Halk Günü" buluşmalarımızı da, bu sebepten dolayı büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA