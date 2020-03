Başkan Sekmen : "Halkımız yalnız değildir, sahipsiz değildir" Başkan Sekmen : "Halkımız yalnız değildir, sahipsiz değildir" "Devletimiz, Valiliğimiz ve belediyemizin aldığı tedbirler en üst seviyededir" "Hangi konuda olursa olsun en ufak bir ihtiyacı olan her vatandaşımıza bir telefon kadar yakınız" Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Halkımız...

ERZURUM - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Halkımız yalnız değildir, sahipsiz değildir. Devletimiz, Valiliğimiz ve belediyemizin aldığı tedbirler en üst seviyededir. Hangi konuda olursa olsun en ufak bir ihtiyacı olan her vatandaşımıza bir telefon kadar yakınız" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, COVID-19'la mücadele süreciyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, önemli mesajlar verdi. Başkan Sekmen, sürecin en kısa sürede aşılacağını ve salgın tehlikesinin ortadan mutlaka kaldırılacağını belirterek, "Devletimizin aldığı tedbirlere uyum sağlayarak, en kısa sürede bu sıkıntıları atlatarak daha güzel günlere hep beraber ulaşacağız. Önce şunu ifade edeyim ki, alınan tedbirler bizlerin sağlığı ve geleceğimiz açısından çok önemli. Eğer bu virüsten kısa kürede kurtulmak istiyorsak; devletimizin aldığı kararlara harfiyen uyalım, sokağa çıkmamaya özen gösterelim. Mümkün mertebe evlerde hijyenik şartlara uyum sağlamaya özen gösterelim" ifadelerini kullandı.

Sekmen: "Hiçbir vatandaşımız yalnız değil!"

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Erzurum'da da hiç kimsenin yalnız ve sahipsiz olmadığının altını çizen Başkan Sekmen, "Vatandaşlarımıza şunu ifade etmeliyim ki; kesinlikle yalnız değiller. Gerek devletimizin tedbirleri, gerek Valiliğimiz ve gerekse de Büyükşehir Belediyemizin aldığı tedbirlerle vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve cenaze gibi acil durumlar olabilir, bu tip durumlarda 444 16 25 numaralı çağrı merkezimiz her türlü hizmeti vermeye hazırdır. Vatandaşlarımız bu numarayı arayarak sıkıntılarını iletebilir, yardım talebinde bulunabilirler" diye konuştu. Başkan Sekmen, Erzurum halkına şöyle seslendi: "Her ne ihtiyacınız olursa olsun, çağrı merkezimize günün her saatinde ulaşabilir, taleplerinizi anında iletebilirsiniz. Yalnız olmadığınızı biliniz! Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz olarak sizlerin yanınızdayız. Her türlü tedbiri aldık. En kısa sürede de inşallah bu Koronavirüs sorununu aşmış olacağız. Birlikte başaracağız.

Kaynak: İHA