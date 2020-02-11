Başkan Sekmen esnaf temsilcileriyle buluştu

11.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:59

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Esnafımız bizim baş tacımız ve şehrimizin ekonomisini ayakta tutan yegane dinamiklerimizdir" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'daki esnaf odası temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ESOB) bağlı tüm meslek odalarının temsilcileri ve yöneticileri katılırken, Başkan Sekmen ise Erzurum ekonomisi için kenetlenme çağrısında bulundu. ESOB Başkanı Rasim Fırat'ın, Erzurum ekonomisinin genel durumuna dair bir değerlendirme yaptığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hareketin olduğu her yerde, bereketin de olacağını vurgulayarak, "Bizim gayemiz Erzurum'da işte bu hareketliliği mümkün hale getirmek" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un öteden beri ticaret merkezi olduğunun altını çizerek, "Bu kadim şehrin kodlarında ticaret var, zanaat var, esnaflık kültürü var. Dolayısıyla bu şehirde ticari canlılık oluşturmak için el birliği ve işbirliğine ihtiyacımız var" diye konuştu. Erzurum esnafının, şehir ekonomisine yön verdiğini ve kentin yapı taşlarını oluşturduğunu ifade eden Başkan Sekmen, "Esnafımızın bu şehrin itici gücü ve lokomotifi olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan önceliğimiz ve amacımız, bu lokomotife güç kazandırmaktır. Şehirde oluşturmaya çalıştığımız çekim alanının özünde de, işte bu gaye yatıyor. Çünkü bu şehir ne kadar cazip hale gelirse, bir o kadar da hareketli olur. Takdir edileceği üzere; hareketin olduğu yerde, muhakkak bereket de olur" ifadelerini kullandı.



Toplantıda esnaf odası temsilcilerinin görüş, beklenti ve önerilerini de dinleyen Başkan Sekmen, istişare kültürünün önemine de değindi. Sekmen, "Biz istişareye ve görüş alışverişine önem veren bir yönetim anlayışına sahibiz. Atacağımız her adımda, konunun uzmanları ve alanın ilgilileri ile mutlaka istişare ediyor, fikir alışverişi yapıyoruz. Esnafımızı ilgilendiren konularda da, yine sizler gibi değerli esnaf temsilcileriyle bir araya geliyor, hem birikimimizi artırıyor, hem de kıymetli önerilerinizden istifade ediyoruz. Bu işbirliği anlayışını sürekli ve canlı tutmaya devam edecek ve Erzurum ekonomisi için hep birlikte seferber olacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA