Başkan Sekmen'den Vali Memiş'e destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Sekmen'den Vali Memiş'e destek

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Havalimanımızdaki revizyon çalışmalarının zamanında bitirilebilmesi için süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.

Başkan Sekmen'den Vali Memiş'e destek
02.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:05

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Havalimanımızdaki revizyon çalışmalarının zamanında bitirilebilmesi için süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Havalimanı'nda yapımı devam eden (CAT-3A) çalışmalarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Pistlerde devam eden çalışmaları Erzurum Valisi Okay Memiş ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'le birlikte inceleyen Başkan Sekmen, geçen yıl yaşanan aksaklıkların bu yıl da yaşanmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerinin altını çizdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Valisi Okay Memiş'in, çalışmaları yürüten yüklenici firmaya yönelik olarak yaptığı sert çıkışta çok haklı olduğunu belirterek, "Havalimanındaki çalışmalar hususunda bugüne kadar biz de aynı kaygıları paylaştık, sorunun çözümü için ilgili mercileri sürekli uyardık, ikaz ettik. Gelinen noktada geçen yıl yaşadığımız aksaklıkları elbette yeniden yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

"Konuyu titizlikle takip edeceğiz"

Ramazan ayı içerisinde Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telekonferans sistemi üzerinden yaptıkları toplantıyı hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu görüşmede Erzurum Havalimanı ile ilgili beklentileri dile getirdiğini vurgulayarak, Bakan Karaismailoğlu'nun da, konuyla bizzat ilgileneceği sözünü verdiğini anımsattı. Süreçle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Sekmen, pistlerin yapımının bir an önce tamamlanması için gerekli tavrın koyulacağını ve ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. İhalesi ve yapım süreci Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Erzurum Havalimanı'ndaki (CAT-3A) çalışmaların bundan sonraki her aşamasını büyük bir dikkat ve titizlikle takip edeceklerini dile getiren Başkan Mehmet Sekmen, özellikle kendisinin bakanlık nezdinde girişimlerde bulunacağına dikkati çekerek, "Bundan böyle hiçbir mazereti kabul etmeyecek hiçbir aksaklığı kabul etmeyeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Haber
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Haber
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Adalar'a seferler tekrar başladı
Adalar'a seferler tekrar başladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Çetin Oktay Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Zemheri Ruşen Güneş Büşra Çerşil Melodi Elbirliler
Şu an buradasınız: Başkan Sekmen'den Vali Memiş'e destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 17:05:01. #1.14#
title