Başkan Sekmen'den Regaib Kandili mesajı

26.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:07

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Feyz ve bereketle kuşatılmış bir maneviyat mevsimine daha girdik. Yüce Allah, Üç Aylar'ı ve Regaib Kandilimizi mübarek kılsın" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Regaib Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında; Regaib Kandili'nin, aynı zamanda Recep, Şaban ve Ramazan aylarının da müjdecisi olduğunu hatırlatan Başkan Sekmen, "Bu öyle mübarek bir zaman dilimidir ki; rahmet dalgaları coşar, ilahi rahmet taşar, inanan kalpler manevi huzur ve iklime kavuşur" ifadelerini kullandı. Perşembe'yi cuma gününe bağlayacak olan gecenin Regaib Kandili olarak idrak edileceğini anımsatan Başkan Sekmen, "Bu mübarek geceden istifade edebilenler için Cenab-ı Hakk'ın ilahi rahmeti vardır, ihsanı vardır, izzet ve ikramı vardır. Bu gece Üç Aylar'ın giriş kapısı ve aynı zamanda o kapının da tek anahtarıdır. Allah hayırlı ve mübarek kılsın! Yüce Mevla, hepimizi o kapıdan hulusi bir kalple girenlerden eylesin!" niyazında bulundu.



Başkan Sekmen'den Üç Aylar Vurgusu



Başkan Mehmet Sekmen, mesajında; Allah'ın Müslümanlar için ihsan, kerem ve lütuflarıyla süslediği Üç Aylar'a da vurgu yaptı. Sekmen, şunları kaydetti: "Allah Resulü, bu ayların ehemmiyetini anlatmak için; 'Receb Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır' diye buyurmuştur. Yüce Allah, bu mübarek aylardan Receb'i, inananlar kendisine yönelsin diye Regaib ve Mirac gecesiyle süslemiştir. Şaban ayının tacı olan Berat gecesi ise, bir kurtuluş vesilesi kılınmış, biz müminlere gaflet esaretinden beraat etme fırsatı olarak sunulmuştur. Ramazan ayı ise, mübarek Kadir gecesiyle hikmetlendirilmiş ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu buyurulmuştur. Görüldüğü üzere; rahmeti ve merhameti sonsuz olan Yüce Allah, aslında Üç Aylar'ı bizlere her iki cihanda da kurtuluşa giden yol olarak tayin etmiştir"



Sekmen: "Ellerimizi selamet için açalım"



Öte yandan bu ayların ve gecelerin birer nimete dönüşebilmesi için yegane fırsatın, bolca dua, tövbe ve istiğfar olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mesajında şu niyazlarda bulundu: "Bu mübarek zaman dilimi boyunca dilimizden duayı hiç eksik etmeyelim. Tövbelerimizin kabulü için dua edelim, kurtuluşa erebilmek için dua edelim, rahmete ve mağfirete mazhar olabilmek için dua edelim. İslam aleminin selameti için, birlik ve beraberliğimiz için, milletimiz, devletimiz, ordumuz ve güvenlik güçlerimiz için dua edelim. Mazlumlar kardeşlerimiz için, refahımız, felahımız, sağlık, sıhhat ve selametimiz için dua edelim. Her türlü afetten, bela ve musibetten muhafaza olunmak için, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail olmak için dua edelim. Allah, dualarımızı kabul kılsın, Receb, Şaban ve Ramazan ayları ve ilahi rahmetin tecellisi olan gecelerimiz şimdiden mübarek olsun. Bu vesileyle aziz milletimiz ve bütün İslam aleminin Mübarek Regaib Kandili'ni kutluyor ve bizleri daha nice mukaddes gün ve gecelere ulaştırmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA