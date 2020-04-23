Başkan Sekmen'den Ramazan Ayı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Sekmen'den Ramazan Ayı mesajı - Haberler
Mehmet Sekmen, Güncel, Haber

Başkan Sekmen'den Ramazan Ayı mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bizi Ramazan ayına bir kez daha kavuşturan Yüce Allah'a şükürler olsun. Mevla, bu rahmet ikliminin hatır ve hürmetine hepimizi aydınlık ve selamete çıkarsın.

23.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:28
Başkan Sekmen'den Ramazan Ayı mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bizi Ramazan ayına bir kez daha kavuşturan Yüce Allah'a şükürler olsun. Mevla, bu rahmet ikliminin hatır ve hürmetine hepimizi aydınlık ve selamete çıkarsın." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, "On bir ayın sultanı" şeklinde tarif bulan Ramazan'ı bir kez daha karşılıyor olmaktan büyük bir huzur ve mutluluk duyulduğunu ifade ettiği mesajında; "Misafirimiz sultan olunca, bize de o misafiri baş tacı etmek düşer. Ramazan ayının ruhunu kalplerimize miraç etmek düşer. ve hepimize bu manevi atmosferi doyasıya teneffüs etmek düşer. Rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek ay, tüm sıkıntılarımızın geride kalmasına, hususen de karşı karşıya olduğumuz salgın illetinden kurtulmamıza vesile olsun inşallah!" ifadelerini kullandı.

SEKMEN'DEN ÇOK ÖZEL RAMAZAN AYI TARİFİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kullarının iki cihan saadeti için Yüce Allah'ın insanlara birbirinden önemli fırsatlar sunduğunun altını çizerek, bu fırsatlardan birisinin de Ramazan ayı olduğunu kaydetti. Recep ve Şaban aylarıyla gelişi müjdelenen Ramazan ayının inananlar için rahmet, mağfiret ve kurtuluş kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, "Ramazan ayının hususiyeti şudur ki; diller Allah'ı zikreder, kalpler Allah'a yönelir ve nefisler Allah'ın rızası için açlık imtihanından geçer. Ramazan ayı, tokun aç olanın halinden anlaması içindir. Ramazan ayı, nefisleri her yönüyle hesaba çekmek ve manevi muhasebede bulunmak içindir. Ramazan ayı, rahmet ve mağfiret deryasından nasiplenmek, ilaveten ebedi kurtuluşa giden yolu bulmak içindir. ve Ramazan ayı, Hazreti Kur'an'ın indirilmeye başlandığı en mukaddes zamanları yaşamak ve dahi o anları anlamak içindir. Ne mutlu bu mübarek ayın nimetlerinden istifade edebilene!" diye konuştu.

"RAMAZAN AYI SABIR MEKTEBİMİZDİR"

Mesajında, Ramazan ayının aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmanın zirvelere ulaştığı bir zaman dilimi olduğunu da anımsatan Başkan Sekmen, "Bu zaman dilimi inananlar için mektep olur sabretmeyi öğretir; nimet olur paylaşmayı öğretir, maddi durumdan yoksun olan vatandaşlarımızı hatırlamayı öğretir, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğretir. Bu zaman dilimi sevgiyi öğretir, şefkati öğretir. Dolayısıyla mübarek Ramazan ayının her bir günü ayrı bir nimet ve selamete açılan ayrı bir kapıdır. Kadir Gecesi ise, Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı olan en ulvi gecesidir. Cenab-ı Allah, bu mukaddes zamanları aydınlığımıza, kurtuluşumuza, huzur, sağlık, sıhhat ve mutluluğumuza vesile kılsın. Tuttuğumuz ve tutacağımız oruçlarımızı dergahı izzetinde kabul kılsın, dualarımızı ve bu ay içerisinde yapacağımız tüm hayır ve hasenatımızı makbul buyursun!" niyazında bulundu.

"HALKIMIZIN YİNE YANINDA OLACAĞIZ"

Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, Covid-19 salgını sebebiyle bu yıl Ramazan ayı etkinliklerini de ertelemek durumunda kaldıklarına işaret ederek; şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak; Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yoksul ailelerimize yönelik olarak iftar yemeği ikramlarımızın yanında, gıda ve erzak yardımlarımızı da yine eksik etmeyeceğiz. Sosyal belediyecilik adına en güzel örnekleri sergilemeye devam edeceğimiz gibi, belediyemizin tüm birimlerini de bu anlamda seferber etmiş olacağız. Ramazan ayı boyunca da, salgın illetine karşı alınan tedbirlere riayet etme noktasında her türlü hassasiyeti göstermeye devam edelim. Birbirimiz için dua edelim, mücadele direncimizi sürekli yüksek tutalım. İşte bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan ayımızı kutluyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haberler
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Emrah Ebru Şallı Deniz Seki Hande Yener
Spor Ali Koç Selçuk İnan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Sekmen'den Ramazan Ayı mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 17:15:26. #1.15#
title