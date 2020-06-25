Başkan Sekmen'den Narman çıkarması Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, pandemi sonrası geçiş yapılan yeni normalleşme süreciyle birlikte ilçe gezilerine de start verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, pandemi sonrası geçiş yapılan yeni normalleşme süreciyle birlikte ilçe gezilerine de start verdi. Kurmaylarıyla birlikte Erzurum'un Narman ilçesine çıkarma yapan Sekmen, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser'le bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Narman'da yaptırılan canlı hayvan pazarını gezen Başkan Sekmen, yeni yatırım sezonu öncesinde Narman için hazırlanan yol haritasını bir kez daha gözden geçirirken, Başkan Eser'le görüş alışverişinde de bulundu. Narman Belediyesi'nde gerçekleştirdiği toplantıda, ilçede devam eden rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yapımı planlanan işleri gözden geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, daha sonra ilçe merkezinde bir dizi temasta bulundu.

Sekmen: "Narman vitrin ilçemiz"

Narman halkıyla bir araya gelen ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, vatandaşların beklenti ve taleplerine de kulak verdi. Narman sakinlerinden büyük ilgi gören Başkan Sekmen, Erzurum'u tüm ilçeleriyle bir bütün olarak gördüklerini, hizmet ve yönetim anlayışlarını da bu doğrultuda şekillendirdiklerinin altını çizdi. Vatandaşlarla yaptığı sohbette Narman için turizm, tarım ve hayvancılık anlamında çok özel çalışmalar planladıklarını dile getiren Sekmen, "Bizim her ilçemiz ayrı güzel, Narman elbette bir başka güzel. Bu şirin ilçemizi de kendi özelinde ele alacak ve sahip olduğu potansiyelleriyle Erzurum'un hem üretim ve hem de turizm vitrini haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Halkbank Şubesi Açılışına Katıldı

Başkan Sekmen, Narman temasları kapsamında Halkbank Şubesi açılışına da katıldı. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Semih Okyar, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Narman Kaymakamı Mustafa Serin, Belediye Başkanı Burhanettin Eser, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile Halkbank Bölge Müdürü Hanifi Özünal'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta Başkan Sekmen, Halkbank'ın Erzurum esnafına verdiği desteğe dikkat çekti. Başkan Sekmen, özellikle pandemi döneminde vatandaşlara verilen temel ihtiyaç kredisi desteğinden dolayı Halkbank yetkililerine teşekkür ettiği konuşmasının ardından açılış kurdelesini diğer konuklarla birlikte kesti. Başkan Sekmen, Narman'da daha sonra süt sağım makinası dağıtımı ve sertifika takdim törenine katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA