Başkan Sekmen'den Malazgirt Zaferi mesajı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Malazgirt'teki iman ve ruh, aradan geçen 949 yıla rağmen nasıl ki dipdiri ise, unutulmamalıdır ki; Bizans'ın aziz vatanımız üzerindeki kin ve nefreti de dinmiş değildir" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Malazgirt'teki iman ve ruh, aradan geçen 949 yıla rağmen nasıl ki dipdiri ise, unutulmamalıdır ki; Bizans'ın aziz vatanımız üzerindeki kin ve nefreti de dinmiş değildir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; Malazgirt Meydan Muharebesi'nin tarihin akışını değiştiren savaşlardan birisi olduğunu belirterek, "Bu savaş ki; Anadolu'yu asıl sahibine kavuşturmuş ve bu mukaddes topraklar şanlı ecdadımızca yurt olarak bellenmiştir. Din-i Mübin-i İslam'a asırlar boyunca mihmandarlık eden ecdadımızın Malazgirt Ovası'nda kazandığı bu zaferle aynı zamanda İslam güneşi Anadolu'nun üzerine doğmuştur. Dolayısıyla Malazgirt Zaferi, Hilal'in Haç karşısındaki hükümranlığı, Hakk'ın batıl karşısındaki hükümdarlığıdır" ifadelerini kullandı.

"Malazgirt sadece bir savaş değil"

Sultan Alparslan'ın ve komutasındaki kahraman ordusunun Bizans'a karşı giriştiği bu amansız muharebenin sonucunda sadece Anadolu'nun yurt edinilmediğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bilmeyenler bilsin ve dahi duymayanlar duysun ki, bizim için Malazgirt Zaferi demek; bugün olmuş göğsümüzde taşıdığımız iman demek, milli ruh demek, istiklal ve istikbal demektir. Malazgirt Zaferi demek; Türk'ün yüksek medeniyet kültürünün, ahlak ve adaletinin, mertliğinin, hak ve hakkaniyetinin tüm cihana şamil olması demektir. ve her şeyden önemlisi Malazgirt Zaferi demek; Anadolu'nun açılan kapılarından fetih için İstanbul'a kadar uzanmak ve Ayasofya'nın kalbinde şükür namazı kılmak demektir" diye konuştu.

"Bizans oyunları var, Bizans hesapları var!"

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümü mesajında dikkat çeken uyarılarda da bulundu.

Üzerinden neredeyse bin yıl geçmiş olmasına rağmen canlılığını koruyan Malazgirt ruhu gibi, Bizans'ın kin ve nefretinin de bugünlere kadar taşındığının altını çizen Başkan Mehmet Sekmen, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi, aziz milletimizi bugün de tarih sahnesinden silmek isteyen Bizans artıkları var! Geçmişte olduğu gibi, milli birliğimizi, beraberliğimizi ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü bugün de bozmaya yönelik olarak oynanan Bizans oyunları var!.. Geçmişte kılıçla, silahla top ve tüfekle ecdadımızın karşısına çıkıp mağlup olmuşken, bugün bizleri parayla, dolarla ve dövizle alt etmeye çalışan Bizans hesapları var!.. Ama bunu başaramayacaklar! Çünkü biz millet olarak bir olmaya, iri olmaya ve diri olmaya devam edeceğiz. Beraberliğimizi her daim canlı tutmaya ve bu uğurda gerekirse kara toprağın bağrında şehit olmaya bile devam edeceğiz. İşte bu duygu ve düşüncelerle Malazgirt Zaferimizin 949'uncu yıldönümünü kutluyor, toprağa düşmüş olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise esenlik dolu nice yıllar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA