Başkan Sekmen'den Kadir Gecesi mesajı
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Başkan Sekmen'den Kadir Gecesi mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bizleri 'bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha kavuşturduğu için Yüce Allah'a sonsuz hamd ve senalar olsun" dedi.

Başkan Sekmen'den Kadir Gecesi mesajı
18.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:21

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bizleri 'bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha kavuşturduğu için Yüce Allah'a sonsuz hamd ve senalar olsun" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kadir Gecesi dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen, Kadir Gecesi'nin, Yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş muazzez ve mübarek gecelerden birisi olduğuna vurgu yaparak, "Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin hatrı ve hürmetine Cenab-ı Allah ülkemizi ve milletimizi selamete kavuştursun! Her türlü beladan, musibetten, illet ve hastalıktan bizleri kudretiyle muhafaza buyursun, hepimizi rahmet, merhamet ve mağfiretiyle kuşatsın inşallah!" niyazında bulundu.

Kadir Gecesi'nin önemine dikkati çeken Başkan Sekmen, "Receb ayıyla şereflendik, Şaban ayıyla onurlandık ve ilahi nurla Ramazan ayında nurlandık. Bizleri Receb ve Şaban ayına kavuşturduğu gibi, Ramazan ayı ve dahi mübarek Kadir Gecesi'ne de kavuşturan Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kadir Gecesi ile buluşan kul, izzetle ve ikramla buluşmuş olan kul demektir. Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olan kul, Allah'ın sonuz rahmetine, merhamet ve mağfiretine kavuşmuş olan kul demektir. ve bu mübarek gece ki; Yüce Rabbimizin izni, inayeti ve selamıyla bütün ruhların yeryüzüne indikleri gecedir. Ne mutlu! Her anında feyz ve bereketin bulunduğu bu mübarek geceden istifade edebilecek olanlara Ne mutlu! Dua kapılarının ardına kadar açık olacağı bu geceden nasibi olanlara Yüce Allah, bu geceyi layıkıyla idrak edecek olanlar zümresine bizleri de dahil eylesin!" niyazında bulundu.

Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, Kadir Gecesi mesajında Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine de vurgu yaptı. Yüce Allah'ın kullarını varlık ve güzelliklerle imtihan ettiği gibi, darlık ve zorluklarla da çeşitli sınavlara tabi tutacağını buyurduğunu hatırlatan Sekmen, şunları kaydetti: "Hepimizin malumu olduğu üzere; insanlığı kasıp kavuran bir salgın illetiyle karşı karşıyayız. Ümit ediyoruz ki, bu süreci de el ele vererek sürdürdüğümüz mücadelenin sonunda ve de en önemlisi Allah'ın izni ve rızasıyla atlatacağız. Bu bakımdan mübarek Kadir Gecesi'ni bir dua hazinesi olarak görmeli ve bizleri her türlü çaresizlikten uzak tutması için Alemlerin Rabbine bol bol dualar etmeliyiz. Yüce Allah, rahmet nuruyla kuşattığı bu gece hürmetine tuttuğumuz oruçları ve tüm dualarımızı kabul eylesin! Yüreklerimize Kadir Gecesi'nin ferahlığı, gönüllerimize inşirah serinliği versin inşallah. İşte bu niyaz ve düşüncelerle mübarek Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu bereketli gecenin iki cihan saadetimize ve kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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