Başkan Sekmen'den Dünya Gazeteciler Günü mesajı

21.10.2019 15:42

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Demokrasinin temel gereksinimlerinden birisi olan çok seslilik ortamı, ancak ve ancak güçlü ve ilkeli bir basınla sağlanabilir" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.



Başkan Sekmen mesajında, basının ve bu sektörün çekirdeğini teşkil eden gazetecilerin, sivil demokrasi ve toplumsal dinamizmin itici gücü olduğunu belirterek, "Gazeteciler, sadece kamunun bilgi alma hakkını temin etmezler. Gazeteciler, aynı zamanda demokrasinin gelişimini, olgunlaşmasını ve yanı sıra toplumsal bir denetim mekanizmasının oluşmasını da sağlarlar. Bu bağlamda gazetecilerin icra ettiği bu güzide mesleğin, aslında bir kamu görevi niteliği taşıdığının da altını çizmek gerekir" ifadelerini kullandı.



Basın meslek ilkelerini özümsemiş, tarafsız, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı her bir gazetecinin, toplumu bilgilendirerek, yönlendirerek ve kamuoyu oluşturup gündem belirleyerek belki de dünyanın en zor işini yaptığını kaydeden Başkan Sekmen, "Kamu yöneticileri olarak; görüş ve önerilere kıymet verdiğimiz gibi, eleştirel bakış açısına da ihtiyaç duyuyoruz. Bu manada bizlere yol ve yön gösterdikleri, aydınlattıkları, toplumsal her türlü ihtiyaç ve beklentiden yine bizleri haberdar ettikleri için gazetecilere sonsuz şükran borçluyuz. Ayrıca Erzurum basını gibi nitelikli, derin köklere sahip, meslek ahlakını en üstün değer olarak gören bir yapıyla birlikte çalışıyor olmaktan da ayrıca mutluyuz. Bu vesileyle 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, basın mensubu kardeşlerime başarı ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA