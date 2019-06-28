Başkan Sekmen'den Çat çıkarması

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hizmet ve istişare buluşması için Çat ilçesine çıkarma yaptı. Beraberindeki kurmaylarıyla birlikte önce Çat Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Sekmen, ardından ilçeye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların talep ve beklentilerini tek tek kayda geçen ve kurmaylarına gerekli talimatları anında veren Başkan Sekmen, "Halkımız bizden hizmet bekliyor; dolayısıyla birinci önceliğimiz onların bu beklentilerine cevap vermek olacak" dedi.

Muhtarlarla yaptığı istişare toplantısında yerel yönetim sisteminin öneminden de bahseden Başkan Sekmen, bu sistemin çekirdeğini ise, muhtarların oluşturduğunun altını çizdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Çat merkez ve bağlı mahallelerin muhtarlarıyla Çat Belediyesi Meclis Salonu'nda buluştu.

Muhtarların tamamının katıldığı toplantıda konuşan Başkan Mehmet Sekmen, 31 Mart seçimlerinin ardından yeni bir dönem ve yaz mevsimi olması nedeniyle de yeni bir sezonun başladığını hatırlattığı muhtarlara şunları söyledi:

"Seçim döneminde diğer ilçelerimizde olduğu gibi, Çat ilçemizde de yoğun temaslarda bulunduk. Mahallelerimizi ziyaret ettik, projelerimizden bahsettik, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine kulak verdik. Şimdi bu ihtiyaçları hep birlikte gidereceğiz, halkımızın beklentilerine karşılık vereceğiz. Tabi bunu da yine sizin yol arkadaşlığınız sayesinde yapacağız. Sizler, en ücra mahallemizde yaşayan vatandaşımızın dahi yanında olabilmemiz adına bizim en büyük dayanağımız olacaksınız. Sizin görüş, öneri ve talepleriniz bizim için çok kıymetli. Siz dile getireceksiniz, biz de gerekeni yapacağız."

Toplantıda muhtarları tek tek dinleyen ve mahalleleriyle ilgili beklentilerini kayda geçen Başkan Sekmen, kimi sorunları ise, aynı toplantıda bulunan kurmayları aracılığıyla anında çözüme kavuşturdu. Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe merkezinde de temaslarda bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Sekmen, daha sonra Çat'ın Babaderesi Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin sıcak ilgisiyle karşılanan Başkan Sekmen, mahalle konağında Babadereli vatandaşlarla bir araya geldi.

Sürpriz ziyaret karşısında duydukları mutluluğu dile getiren vatandaşlar, ilçede yürütülen çalışmalardan dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA