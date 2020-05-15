Başkan Sekmen'den Bakan Ersoy'a turizm sunumu
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Başkan Sekmen'den Bakan Ersoy'a turizm sunumu

ERZURUM (İHA) – Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Başkan Sekmen'den Bakan Ersoy'a turizm sunumu
15.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:15

ERZURUM (İHA) – Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la VKS üzerinden bir araya geldi. AK Parti ve MHP'nin Erzurum milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın da katılım sağladığı dijital buluşmada Başkan Sekmen, Erzurum'un turizm potansiyellerinden ve Büyükşehir Belediyesi olarak turizme yönelik yaptıkları plan ve projelerden bahsetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, salgınla mücadele süreci ve sonrasında turizm sektörüne yönelik olarak atılması planlanan adımları sıraladığı toplantıda, karşılıklı bilgilendirme ve görüş alışverişinde de bulunuldu.

Başkan Sekmen turizm hedefini açıkladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Erzurum'un turizm hedeflerini anlattı. Erzurum'un birbirinden farklı medeniyetlerin izlerini en somut şekliyle taşıyan kadim bir coğrafya olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, bunun yanında şehrin tabii, doğal ve fiziki güzellikleriyle de ön plana çıktığını dile getirdi. Başkan Sekmen, "Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar turizmle ilgili olarak en önemli hedefimiz, Erzurum'da turizmi yılın tamamına yaymak oldu. Yani Erzurum denilince akıllara sadece kış turizmi ve kayak gelmemeliydi. Erzurum, akıllara yaz sporlarını da, kış sporlarını da, tabiatın eşsiz ve doğal güzelliklerini de getirmeliydi. İnanç turizmiyle, termal turizmle, kültür ve fuar turizmiyle, yayla turizmiyle Erzurum birlikte anılmalıydı" ifadelerini kullandı.

Erzurum'da turizm çeşitliliği

Bu hedef doğrultusunda ilk iş olarak kış turizmine el attıklarını ve yeni yatırımlarla Palandöken'in çehresini baştan aşağı değiştirdiklerini anlatan Başkan Sekmen, "Palandöken'de artık kış aylarında kayak yapılırken, yaz aylarında da yaz ve doğa sporlarına yönelik olarak çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Yüksek irtifa kamplarımız sayesinde yüzlerce futbol kulübünü kamp için Erzurum'a çekmeyi başardık. Turizme yönelik konaklama yatırımları yaptık, Konaklı'da otel inşa ettik, Palandöken'e büyük bir cazibe kazandırdık. Bunlara paralel olarak şehrin tarihsel ve kültürel güzelliklerini de gün yüzüne çıkarttık. Şehir merkezi bugün açık hava tarih müzesini andırmaya başladı. Bununla birlikte her ilçemizin ayrı bir turizm potansiyeli var, bunları da değerlendirmek suretiyle Erzurum'da turizm çeşitliliği oluşturma yolunda önemli mesafeler kaydettik" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, turizmin çok dinamik bir sektör olduğuna dikkati çekerek, sektörü katma değer üretir bir hale dönüştürebilmenin yolunun da, turizm alanındaki beklentileri çok iyi analiz etmekten geçtiğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum'da turizme yönelik olarak yaptığı yatırımların çok aslında atılmış çok önemli adımlar olduğunu belirten Ersoy, "Turizm cazibeyle kardeştir. Cazibenin olduğu yerde turizm sürekli gelişim kaydeder. İşte Erzurum'da yapılan bu çalışmalar, şehrin cazibe kazanması noktasında kaydedilen önemli gelişmeler demek. Bu da Erzurum'da turizmin geleceği açısından umut verici" dedi.

Bakan Ersoy, Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum özelinde yürüttüğü çalışmalardan dolayı Başkan Mehmet Sekmen'e de teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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