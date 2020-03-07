Başkan Sekmen'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

07.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:39

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kadın; düzen demektir, nizam demektir, intizam demektir. Kadın; baş mimardır ve dolayısıyla toplumu da imar edendir" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; kadının toplumsal yaşam ve düzendeki rolüne dikkati çekerek, "Bir toplumun nitelik düzeyinin belirlenmesinde en geçerli ölçülerden birisi de; kadının o toplumdaki yeridir" ifadesini kullandı. Türk toplumunun kadına verdiği değerin öteden beri örnek ve sembol teşkil ettiğinin altını çizen Başkan Mehmet Sekmen, kadına hürmetin, muhabbetin ve saygının özüne inmek isteyenlerin, Türk'ün binlerce yıllık medeniyet birikimine bakmalarının yeterli olacağını kaydetti.



"KADIN BİZDE CANDIR, ONURDUR"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında kadınlarla ilgili olarak çok özel bir tarif yapmayı da ihmal etmedi. Başkan Sekmen, "Kadın bizde sadece ana, eş veyahut kız kardeş değildir. Kadın bizde candır, canandır. Kadın bizde ahlaktır, edeptir, ölçüdür, töredir, terbiyedir. Kadın bizde izzettir, lütuftur, şereftir, onurdur, haysiyettir. Kadın bizde özdür. Kadın, bizde irfandır. Kadın bizde kahramandır, cesarettir, yürektir. Kadın bizde Nene Hatun'dur, Kara Fatma'dır, Şerife Bacı'dır. ve kadın bizde toplumdur, toplumun ta kendisidir" diye konuştu.



AK PARTİ EŞİ GÖRÜLMEMİŞ ADIMLAR ATTI



Öte yandan Başkan Sekmen, tarihsel süreçte Türk toplumu için hep özel bir konuma sahip olan kadının, siyaseten en büyük ilgi ve teveccühü ise, AK Parti ile gördüğünü vurguladı. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz AK Parti'miz, kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamda çok daha geniş bir zemin bulabilmesi için eşi görülmemiş adımlar atmıştır. Şu anda AK Parti'nin kadın üye sayısı, Türkiye'deki tüm siyasi partilerin sahip olduğu üye sayısından kat ve kat fazladır. Yine AK Parti'deki kadın milletvekili sayısı da, diğer siyasi partilerden fazladır. Kadınlarımız, bizim iktidarımız vesilesiyle bugün sosyal hayatta, siyasette, ticarette, bilimde, sanatta, sporda, kültürde, eğitim ve sağlıkta, kısacası hayatın her alanında boy göstermekte, toplum düzenine, nizam ve intizamına önemli katkılar sunmaktadır. Türkiye'de bu bakış açısı hiç değişmeyecek ve toplum yaşamına yön verme noktasında kadınlarımızın yolu hep açık olacaktır. Bu düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm kadınlara tüm hanım kardeşlerimize huzur, mutluluk, sağlık ve esenlik dolu yıllar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA