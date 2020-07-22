Başkan Sekmen'den 23 Temmuz mesajı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bu milletin nasıl bir milli ruh ve imana sahip olduğunu kavramak isteyenler, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin kararlarına bakabilirler" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bu milletin nasıl bir milli ruh ve imana sahip olduğunu kavramak isteyenler, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin kararlarına bakabilirler" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, "Milli Mücadele" denilince Erzurum'un, "Erzurum" denilince de, akıllara Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiğini vurguladığı mesajında; Erzurum Kongresi'nin ise, bu milletin varlığı ve birliğini, azim ve kararlığını, ilaveten de vatanın bölünmez bütünlüğünü ifade ettiğinin altını çizdi.

"Erzurum kongresi, istikbal vesikamızdır"

Binlerce yıllık Türk medeniyetinin seyrini ve tarihin akışını değiştiren birbirinden önemli hadiseler gibi, Erzurum Kongresi'nin de, yeni bir dönemin başlangıcı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağa atılan tohumu olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İşte o tohumun filizlenerek kök saldığı ve şüheda kanlarıyla yoğrularak vatanlaştığı bu topraklar, bizim hürriyet abidemiz, şan ve şeref mülkiyetimiz ve dahi istikbal vesikamızdır. Bu vesika ki; 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da bir araya gelen vatan sevdalılarınca imzalanmış, vatan uğruna canını vermeyi bile göze alan necip milletimiz tarafından da mühür altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Sekmen'den milli ruh ve iman vurgusu

Ülkenin ateşten çember içerisine alındığı bir dönemde toplanan Erzurum Kongresi'nin, savaş yorgunu oluşunun yanında, yokluk ve yoksullukla mücadele eden bir milletin iman ve inancının büyüklüğünü göstermesi bakımından da önemli olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, "Bizi tarih sahnesinden silmek isteyen emperyalist güçler, bundan tam 101 yıl önce 23 Temmuz'da alınan milli kararlarla bozgunların en büyüğüne uğradılar. Onlar, bu milletin canından geçeceğini ama vatanından asla vazgeçmeyeceğini Erzurum Kongresi ile anladılar. Dolayısıyla necip milletimizin nasıl bir milli ruh ve imana sahip olduğunu kavramak isteyenler, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin kararlarına bakabilirler. Çünkü o kararların her birisinin ardında vatan aşkı, hürriyet sevdası ve şehadet özlemi yatmaktadır. Bu sebeple kimse ama hiç kimse bizi Erzurum Kongresi'nde bundan 101 yıl önce aldığımız kararlar üzerinden imtihan etmeye kalkışmasın!" uyarısında bulundu.

Başkan Sekmen, mesajını şöyle tamamladı: "İşte bu duygu ve düşüncelerle Erzurum Kongremizin 101'inci yıldönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA