Başkan Sekmen'den 23 Nisan Mesajı
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Mehmet Sekmen, 23 Nisan, Erzurum, Türkiye, Güncel

Başkan Sekmen'den 23 Nisan Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "23 Nisan, egemenliğin kayıtsız-şartsız millete ait olduğunun tarihe silinmez bir kayıt olarak geçtiği gündür" dedi.

22.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:16
Başkan Sekmen'den 23 Nisan Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "23 Nisan, egemenliğin kayıtsız-şartsız millete ait olduğunun tarihe silinmez bir kayıt olarak geçtiği gündür" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, 23 Nisan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) şahsında hiçbir zaman eksilmeyen milli bir coşku ve sürekli güçlenen milli bir ruhu ifade ettiğini vurguladığı mesajında; "23 Nisan demek; millet iradesinin hakimiyeti ve tam bağımsız Türkiye'nin yegane nişanesi demektir. 23 Nisan demek; aziz milletimizin emek, gayret ve fedakarlığının, birlik ve beraberliğinin sonucunda elde ettiği kutlu bir miras demektir. Bugün 100 yaşına giren bu mirasın emanetçileri ve kutlu bekçileri ise, kuşkusuz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Milletimize kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SEKMEN'DEN ERZURUM VURGUSU

Binlerce yıllık medeniyet birikimi ve millet olma şuuruyla tarihin her dönemine damgasını vurmuş olan Türk Milleti'nin, bundan tam bir asır önce milli mücadeleye girişerek emsalsiz bir destan yazdığını hatırlatan Başkan Sekmen, bu destanın ön sözünü ise, Erzurum'un teşkil ettiğini dile getirdi. Mesajında; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışına giden yoldaki en önemli durağın Erzurum olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bilindiği üzere millet iradesi ve bağımsızlık vurgusu Erzurum Kongresi ile ilk kez Erzurum'da yapılmış, süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri de yine kadim şehrimizde atılmıştır. ve bu kutlu yolun sonundaki kapılar, 23 Nisan 1920'de hürriyet ve bağımsızlığa açılan kapılar olmuştur" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ YARINLARA YÖNELİK UMUDUMUZDUR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geride bıraktığı bir asır boyunca millet egemenliğini ve milli iradeyi temsil ettiğini söyleyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Bu süre zarfında millet iradesi zaman zaman yok sayılmış olsa da, son söz yine milletin olmuş; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş ilke ve esasları daima muhafaza edilmiştir. Zira Meclis demek; milletin kendisi demek, millet demek; kayıtsız-şartsız egemenlik ve hakimiyet demektir. Pek tabiidir ki, necip milletimizin değişmez hedefi ve tek ülküsü ise, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve ilaveten müreffeh yarınlara kavuşabilmektir. Hiç kuşkusuz bunu mümkün kılacak olan da, avuçlarında geleceğimizi taşıyan çocuklarımızdır. Kaldı ki, 23 Nisan'ın aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor oluşunun özü de budur. Bu bayram, çocuklarımıza duyduğumuz güvenin bir sembolü ve aynı zamanda yarınlara yönelik umudumuzdur. Çünkü biliyoruz ki, bugünün çocukları yarının büyükleri olacak ve aydınlık Türkiye'yi onlar inşa edecek. Dolayısıyla milli irade ve millet egemenliği bu ülkede ilelebet payidar kalacak. İşte bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yad ediyorum. İlaveten yarınlara dönük yüzlerimiz olan yavrularımızın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı da kutluyor, her birini sevgi ve şefkatle selamlıyor, mutlu, huzurlu ve esenlik dolu yıllar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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