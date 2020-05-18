Başkan Sekmen'den 19 Mayıs mesajı
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Başkan Sekmen'den 19 Mayıs mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "19 Mayıs, milli olduğu kadar sarsılmaz bir mücadelenin Türk tarihine düşülen kaydıdır" dedi.

Başkan Sekmen'den 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:19

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "19 Mayıs, milli olduğu kadar sarsılmaz bir mücadelenin Türk tarihine düşülen kaydıdır" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; "19 Mayıs; bu aziz milleti tarihin sahnesinden silmek isteyenleri bozguna uğratacak olan mücadelenin başlangıç tarihidir. 19 Mayıs; Erzurum ve Sivas kongreleriyle milli mücadele ve kurtuluş paydasında buluşmuş olan necip milletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine koyduğu ilk harçtır. 19 Mayıs şahlanışımız, 19 Mayıs direnişimiz ve 19 Mayıs Türk milleti olarak küllerimizden yeniden doğuşumuzun adıdır" ifadelerini kullandı.

"19 Mayıs milli şahlanışın destanıdır"

Dört bir yanı istila edilmiş olan mukaddes vatanı hürriyet ve istiklaline kavuşturmak amacıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'dan yükselen milli ruhla bütünleştiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bu milli yolculuğun ilk durağında Gazi'yi karşılayan bağımsızlık ve hürriyet aşkı olmuştur. Özgürlüğüne sevdalı olan bu millet, bu kutlu yolculuk sürecinde Mustafa Kemal'i bir an olsun yalnız bırakmamış, nefsinden ve gerekirse nefesinden bile feragat etmeyi boynuna borç bilmiş ve milli şahlanışın destanını hep birlikte yazmıştır. 19 Mayıs'ta Samsun'da kıvılcımlanan milli mücadele ateşi, Erzurum ve Sivas'ta kurtuluş meşalesine dönüşmüş ve tüm yurdu aydınlatmıştır. İşte bu sürecin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise, 19 Mayıs'ta başlayan yolculuğun en kıymetli anlamı ve dahi tacı olmuştur" diye konuştu.

"Hain girişimler bugün olmuş sürüyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türk milletinin tarih boyunca haçlı zihniyetinin yanı sıra bu zihniyetin içte ve dıştaki tüm taşeronlarıyla sürekli karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, "Bu öyle bir mücadele ki, günümüzde bile devam etmekte, 19 Mayıs yolculuğuyla bozguna uğratılan karanlık güçler, milletimizi bölüp parçalamak amacıyla her türlü hain girişime bugün bile kalkışabilmektedirler. Ama bilmeliler ki; bu millet şanlı tarihi boyunca hürriyet ve vatan aşkından bir an olsun vazgeçmemiş ve bu sevdasını yüreğine 'Ya İstiklal, ya Ölüm' parolasıyla nakşetmiştir" şeklinde konuştu.

Öte yandan 19 Mayıs'ın bir diğer hususi yönünün ise, gençlik olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her fırsatta gençliğin taşıdığı anlam ve öneme vurgu yapmış ve gençlerimizi geleceğimizin mimarı olarak tarif etmiştir. Dolayısıyla 19 Mayıs'ın ruhunu kendi ruhunda hissedebilen bir gençlik, her ne olursa olsun ülkesi ve milleti için canla başla mücadele etmesini ve her türlü zorluğa göğüs germesini bilecektir. Gençliğin bu direncini yüksek tutacak olan kudret ise; Gazi'nin ifade ettiği gibi, damarlarında taşıdığı asil kanda mevcuttur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyor, ülkemiz ve milletimiz için aydınlık dolu yarınlar ve daha nice yıllar temenni ediyorum. Bu vesileyle ayrıca Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, şükran, rahmet ve minnetle anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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