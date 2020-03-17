Başkan Sekmen'den 18 Mart mesajı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "18 Mart, Türk milletini esaret altına almaya kalkışanların, kurdukları tüm kirli ittifaklarla birlikte tarumar edildiği gündür" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "18 Mart, Türk milletini esaret altına almaya kalkışanların, kurdukları tüm kirli ittifaklarla birlikte tarumar edildiği gündür" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şehitleri Anma Günü ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, mesajında; "Milletimizin tarihi meydan okuyuşlarından birisini görmek, bağımsızlık uğruna canlardan nasıl geçildiğini bilmek ve işgal heveslerini emperyalist güçlerin kursağına dizen kutlu ecdadımızı anlamak isteyenler, 18 Mart'a iyi baksınlar!" ifadesine yer verdi. Çanakkale Deniz Zaferi ile birlikte Şehitleri Anma Günü olarak kutlanan 18 Mart'ın, Türk milleti için müstesna ve çok kıymetli bir zaman dilimi olduğunu belirten Başkan Sekmen, "Bu zaman dilimidir ki; iman dolu göğüslerin, milli ruh ve milli şuurumuzun ifadesidir. 18 Mart'ın tarifi; millet uğruna, vatan ve bayrak uğruna candan geçmek ve kurban olmak demektir" vurgusunda bulundu.



SEKMEN: "ÇANAKKALE ZAFERİ BİR DESTANDIR"



18 Mart 1915 yılında dünyanın hem de en büyük donanmasına karşı kazanılan Çanakkale Zaferi'nin, aynı zamanda tarihi bir meydan okuyuş olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu zaferin özünü ve esasını Türk milletinin bağımsızlık sevdasının oluşturduğunu kaydetti. Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Çanakkale Zaferi'nin aslında ne olduğu sorusuna verilecek en güzel cevap; milli ve manevi değerlerin baş üstünde tutulmasıdır, milletin birliğidir, beraberliğidir ve vatanın bölünmez bütünlüğüdür. Çanakkale Zaferi, aynı siperde ve aynı safta birleşmiş olan kutlu ecdadımızın ortak duasıdır, ortak duygusudur, ortak milli dayanışmasıdır. ve Çanakkale Zaferi; vurulup tertemiz alnından toprağa düşenlerin altın harflerle tarihe yazdığı unutulmaz bir destandır."



"ŞEHİTLERİMİZ KURTULUŞ KAPILARIMIZDIR"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mesajında şehitlik ve şehadet vurgusunda da bulundu. Başkan Sekmen, "Bugün vatan toprağımız için mukaddes diyorsak, gönderde dalgalanan bayrağımız için Al Bayrak diyorsak ve üzerinde yaşadığımız bu mukaddes topraklara vatan diyebiliyorsak; işte bu şehitlerimiz sayesindedir. Onlar ki, ülkemizin ve milletimizin bekası uğruna can vermeyi canlarına adeta minnet saymışlardır. Onlar ki, bağımsızlığımız uğruna sadece nefislerinden değil, nefeslerinden bile feragat etmişlerdir. Onlar ki; Hakk'ın katında rızıklandırılmış ve inşallah bizim de kurtuluşumuza açılacak olan şefaat kapılarımızdır. Şehitlerimiz bizim gurur ve şeref payelerimizdir; ezan olup dinmeyenimiz, bayrak olup inmeyenimiz ve şehit olup ölmeyenimizdir. İşte bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Şehitleri Anma Günü ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 105'inci yıldönümünü kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA