Başkan Sekmen: "Bu Kardeşlik Ortamını Bozamayacaklar"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Cumhur İttifakı'nın ruhu milli bir ruhtur ve bu ruh, hamdolsun ülkemizin dört bir yanını kuşatmıştır" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında işbirliği ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor. Erzurum'daki Ülkücü seçmenlerle bir araya gelen Başkan Sekmen, Cumhur İttifakı'nın önemini anlattığı konuşmasında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu duruşla Türk siyaset tarihine altın harflerle geçtiğine vurgu yaptı.

SEKMEN: "CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ BİR RUHTUR"

Tavşanlı Park'ta gerçekleştirilen toplantıya, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç'in yanı sıra geçmişte görev yapmış olan MHP'li bazı belediye başkanları ve Ülkücü camianın ileri gelenleri katılırken, Sekmen burada da önemli mesajlar verdi. Başkan Mehmet Sekmen, "Aziz milletimiz 15 Temmuz'daki o mel'un girişim karşısında bir kahramanlık destanı yazdı. O gece ve o geceden bu zamana kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu duruş, siyaset tarihimize vurulmuş bir damga olarak geçmiştir. Adına Cumhur İttifakı dediğimiz bu birliktelik, tamamen milli ve yerli bir ruhtur, dayanışmanın en güzel örneğidir. Bundan dolayıdır ki; bu dayanışmaya omuz veren her bir Ülkücü kardeşimiz, necip milletimizin nazarında her türlü övgüye değerdir" diye konuştu.

"BİZİM BİRLİKTELİĞİMİZDE ÇANAKKALE VARDIR, AZİZİYE VARDIR"

Siyasetin, sadece hizmet üretmek için bir araç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini hatırlatan Başkan Sekmen, siyasetin aynı zamanda kuvvetli bir öngörü de gerektirdiğine dikkati çekti. Sekmen, MHP Genel Başkanı Dr. Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz ve sonrasındaki süreci hakikaten de liderliğe yakışır bir biçimde analiz ettiğini dile getirerek, "Sayın Bahçeli, kuvvetli öngörüsü ve geniş ufkuyla milletin başına sarılmak istenen belayı görmüş ve AK Parti'mizle birlikte milli menfaatleri ortak bir payda olarak kabul etmiştir. Bazı kesimler gibi, ülkenin ayağına pranga vurmak isteyenlere yoldaş olmamış, tam tersine vatanı ve milleti için çarpan her yürek gibi, Sayın Bahçeli de yüreğinin sesini dinlemiştir. Bu yüzden bizim birlikteliğimiz öyle başkalarının yaptığı gibi fırsat ve çıkar birlikteliği değildir. Bizim birlikteliğimizde Çanakkale ruhu vardır, Aziziye ruhu vardır, 12 Mart ruhu vardır. Bizim birlikteliğimizde, ateşten bir gömlek giydirilmeye çalışılan bu cennet vatanı canından aziz belleyen Ülkücü kardeşlerimiz ve AK yüreklerimiz vardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, ardında millet olan bu hareketi durduramayacaklar. Kimlere alet olurlarsa olsunlar, hangi illet güçlerle hangi zillet ittifaklarını kurarlarsa kursunlar, birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve varlığımızı bozamayacaklar" şeklinde konuştu.

BAŞKAN SEKMEN'DEN MHP'Lİ YÖNETİCİLERE TEŞEKKÜR

Sekmen, Ülkücü seçmenlerle birlikte gerçekleştirdiği toplantıda ayrıca, Cumhur İttifakı kapsamında planlanarak yürütülen seçim çalışmalarına dair bilgiler de verdi. Sekmen, seçim sürecinde desteklerini esirgemeyen ve sahalarda bir an olsun boş durmayan MHP'li yöneticilere de teşekkür ederek, "MHP'li kardeşlerimizi yanımızda görmek, onlarla birlikte 31 Mart seçimleri için hazırlanıyor olmak, bizim için de büyük bir mutluluk. Yaklaşımlarından dolayı tüm MHP'li yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA