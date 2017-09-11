Başkan Sekmen Beyaz Masa'da Vatandaşların Sorunlarını Dinliyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Beyaz Masa'da vatandaşların sorunlarını dinliyor.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Beyaz Masa'nın halkla iletişim, koordinasyon ve sorunların çözümünde en etkin birim olduğunu belirten Başkan Sekmen, "Çözüm odaklı çalışma prensibini ilke edinen Erzurum Büyükşehir Belediyemizin Beyaz Masa birimi, halkımızın sorunlarının çözüme kavuştuğu, taleplerin anında değerlendirildiği bir merkezdir" dedi.



Beyaz Masa birimi sayesinde Erzurum'da da önemli sonuçların elde edildiğini anımsatan Başkan Sekmen, Beyaz Masa sayesinde vatandaşlarla güçlü bir iletişim bağının kurulduğunu vurguladı.



Sekmen, "Erzurum Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde yer alan Beyaz Masa birimini her yıl 150 bini aşkın vatandaşımız ziyaret etmektedir. Haftanın belirli günlerinde vatandaşlarımızın istek, arzu ve taleplerini Beyaz Masa'da dinliyor ve çözüm için istişare yaparak ortak kararlar alıyoruz"diye konuştu. - ERZURUM