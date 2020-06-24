Başkan Sekmen Bal Ormanı'nı ziyaret etti
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Başkan Sekmen Bal Ormanı'nı ziyaret etti

Şenkaya Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Bal Ormanı'nı ilk ziyaretçisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu.

Başkan Sekmen Bal Ormanı'nı ziyaret etti
24.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:17

Şenkaya Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Bal Ormanı'nı ilk ziyaretçisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu.

Şenkaya Belediyesinin kurmuş olduğu Ormanı gezen Başkan Sekmen, "Bal Ormanı gerçekten çok güzel olmuş ilimize ilçemize hayırlı olsun. Burada üretilecek olan gerçek bal şehrimize değer katacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Sekmen ve ekibini karşılayan Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ise Bal Ormanına katkılarından dolayı Başkan Sekmen'e bir arı verdi. Arının üzerine boya ile E.B.B yazdılar.

Başkan Mehmet Sekmen, daha sonra Şenkaya Belediyesine geçerek Başkan Bedir"den ilçede yapmış oldukları yatırımlar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Sekmen, İlçe Belediye Başkanı Bedir'e "Şenkaya Belediyesi olarak çok başarılı çalışmalara imza atıyorsunuz sizi ve bütün çalışan personele teşekkür ederim." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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