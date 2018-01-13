Başkan Seçilir Seçilmez Sahaya İndi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen genel kurulda AK Partinin yeni ilçe başkanı olarak seçilen Halid Şimşek, partililerle sahaya inerek 2019 seçimlerinin hazırlıklarına başladı.

Genç ve dinamik bir kadro ile göreve gelen AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, Türkiye'nin içte ve dıştaki şer cephesine karşı uyanık olması gerektiğini, bu şer cephelerine karşı dik duran, boyun eğmeyen, eğdirmeyen lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile güçlü Türkiye'nin hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Tebrik ziyaretleriyle geçen yoğun temposuna rağmen sahaya inerek ilçenin her tarafını gezen Halid Şimşek, düzenlediği toplantılarda ülke gündemine ilişkin konulara dikkati çekerek, uyanık olunması gerektiği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "El ele omuz omuza çalışmalıyız. Tek vücut halinde hareket ederek birlik ve beraberlik içinde büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur" mesajını hatırlatan Şimşek, partilileri ile el ele omuz omuza, halkla ise iç içe olmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Şimşek, ilçe gençlik kolları ve kadın kollarıyla da bir araya gelerek, yapılacak çalışmalar konusunda çizilen strateji hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin kaderinin 2001'de AK Parti ile değiştiğini anımsatarak, "Dün olduğu gibi bugün de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışından taviz vermeyerek, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Başta gençlik ve kadın kolları olmak üzere tüm teşkilatla birlikte çalmadık kapı bırakmayacaklarını anlatan Şimşek, yapılacak yerel ve genel seçimlerin önemine dikkati çekerek, "2023 hedefine doğru emin adımlarla ilerlemek için değerli Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmeliyiz. Takım ruhu ile hareket ettiğimiz ve aramıza nifak sokmak isteyenlere izin vermediğimiz sürece hiçbir güç karşımızda duramaz" diye konuştu.

Şimşek, bölgedeki kanaat önderleri ve muhtarlarla sık sık bir araya gelerek, beklentilerini ve önerilerini dinlediklerini belirterek, "Ben inanıyorum ki Ceylanpınar AK Partinin kalesi olduğunu bu seçimlerde oylarıyla gözler önüne serecektir. Çünkü, halkımız liderine bağlıdır. Onun yolunda güçlü Türkiye hedefine ulaşacağımıza inanmaktadır. Değerli Cumhurbaşkanımıza olan güven ve sadakat bize bugüne kadar olduğu gibi 2019 seçimlerinde de zaferi getirecektir ancak hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız. Kapı kapı dolaşıp halkımıza AK Partinin Türkiye için önemini anlatacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA