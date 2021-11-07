Başkan Seçer ve Meral Seçer, Tarsus Gençlik Kampı'nda Halk Günü Etkinliği'ne Katıldı

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde Tarsus Gençlik Kampı'nda her cumartesi düzenlenen 'Halk Günü Etkinliği'ne katıldı. Etkinlikte kadınlar, çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Seçer, "Burası halkın tesisi. Herkes buradan yararlanacak" dedi.

Yüzlerce aile Gençlik Kampı'nda doyasıya eğlendi

Başkan Seçer, etkinlikte alkışlar ve "En büyük Başkan bizim Başkan" sloganları ile karşılandı. Seçer, Halk Günü Etkinliği'ne katılan vatandaşlar ile sohbet edip, selamlaşırken, birçok kişi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikte, yüzlerce aile Tarsus Gençlik Kampı'nda doyasıya vakit geçirme imkanı buldu. Seçer, etkinlikte ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus'ta bulunan Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan çocukların yaptığı robotları inceledi. Tarsus Gençlik Kampı'ndaki yeni alanları da inceleyen Seçer, gezici araçta miniklerle birlikte kısa bir gezinti yaptı.

"Burası halkın tesisi. Kimsenin malı değil, hepimizin malı"

Başkan Seçer, doyasıya eğlenen çocuklara "Çok mutlu görünüyorsunuz. Burası çok güzel değil mi? " diye sordu ve miniklerden "Evet" yanıtını aldı. Seçer, kampa sürekli gelen çocukların da nadir gelen çocukların da olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak çocukları daha sık etkinliklere götüreceklerini belirtti. Tarsus Gençlik Kampı'nın kapısının herkese açık olduğunu ifade eden Seçer, "Burası halkın tesisi. Kimsenin malı değil, hepimizin malı. Herkes buradan yararlanacak. Kadınları, çocukları o kadar seviyoruz ki onlarla ilgilenecek ayrı bir birim oluşturduk ve onun başkanını da bir kadın arkadaşımızı, Şerife Hanım'ı yaptık. Onların katkıları çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz, muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz, burada muhtarlarımı da gördüm. Bütün mahalle muhtarlarımızdan ricamız; bu organizasyonlara katkı yapsınlar, mahallelerden çocuklarımızı buraya getirsinler. Biz her türlü ulaşım imkanımızı seferber ederiz" dedi.

"Güzel saatler geçirin burada"

Çocuklara Tarsus Gençlik Kampı'nda ne ikram edildiğini soran, "hamburger ve çikolata" yanıtını alan Başkan Seçer, "Ben de her gün geleceğim buraya. Ben de çok severim, hamburgeri, çikolatayı. Afiyet olsun, şeker olsun. Güzel saatler geçirin burada. Ablalar var, abiler var, sizlerle ilgileniyorlar. Mutlu bir şekilde evinize dönün. Ama artık okul başladı. Biliyorsunuz pandemi de var. O kuralları uygulayın mutlaka okulunuzda" dedi.

Seçer sordu, minik İkra'dan 'Pilot' olacağı yanıtı geldi

"Öğretmenlerinizi seviyor musunuz? " sorusu üzerine "Evet" yanıtını alan Seçer, "Öğretmenler sevilmez mi? Anne, baba yarısı. Öğretmenlerinizi sevin tabi ki. Eminim onlar da sizi çok seviyor. Peki, Başöğretmen kimdi? " diye bir soru daha yöneltti ve "Atatürk" yanıtını aldı. Çocuklara ne olmak istediklerini de soran Seçer, meslekleri sayarken, minik İkra Yıldırım'dan 'Pilot' yanıtını aldı. Bunun üzerine konuşan Seçer, "Vizyona bak. Pilot olmak istiyor kızımız. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Türkiye'de bir kadın pilot oldu. Sabiha Gökçen. Senin ismin ne? İkra. Arapça İkra, Kur'an'da da, Kur'an'ı açtığınız zaman, 'Oku'. Demek ki doğru söylüyorum, eğitim hepimizi kurtaracak. Hepinize güzel ve eğlenceli saatler diliyorum. Mutlu, huzurlu olun. Bu ülkede Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e hepiniz kimliğinizi çıkarın, ne yazıyor üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hepimiz bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız. Herkes kendisini iyi hissetsin. Burası Mersin, burası Türkiye gibi bir yer. Burada huzuru, kardeşliği, mutluluğu inşallah hep beraber daim edeceğiz, hepinizi çok seviyoruz" dedi.

Seçer, yeni Meclis Salonu'nu inceledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yer alan Çok Amaçlı Salon, yeni Meclis Salonu'na dönüştürüldü. Başkan Seçer, Tarsus programı dönüşünde Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları ve teknik ekip ile birlikte düzenlemesi tamamlanan yeni Meclis Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 7. 11. 2021 09: 44: 18

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