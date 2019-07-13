Başkan Seçer Ürdün'de Mersin'i temsil etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk yurtdışı ziyaretini Ürdün'e gerçekleştirerek, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve tecrübelerini paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla çalışan UCLG-MEWA'nın kongresinde kenti temsil etti.

Kongrede Mersin Büyükşehir Belediyesi, UCLG-MEWA'nın 2019-2022 dönemi için yönetim kurulu üyesi ve Sosyal İçerme Komitesi Başkanı seçildi. Ayrıca Mersin UCLG dünya teşkilatında MEWA'yı temsil edecek delegasyonlar arasına da seçildi.

Eşbaşkan olarak kongreye katılan Seçer, UCLG-MEWA Genel Kurulunu yönetti. Yönettiği oturumda açılış konuşması yapan Seçer, Mersin'i tanıtırken, Mersin ve Amman'ın özellikle son yıllarda yaşanan göç akınından etkilenen şehirler olmaları noktasında benzerlikler taşıdığını vurguladı. Seçer'in yönettiği oturumda teşkilatın yönetim organları yapılandırılırken, aynı zamanda UCLG Dünya Teşkilatı'nda UCLG-MEWA'yı temsil etmesi düşünülen üyeler de belirlendi. Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019-2022 dönemi için teşkilatın yönetim kurulu üyesi olarak seçilirken, Sosyal İçerme Komitesi Başkanlığına da layık görüldü.

Sosyal İçerme Komitesi nedir?

UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi, insan hakları ve katılımcı demokrasi alanında ortak bir zemin oluşturmak ve yerel yönetimlerin bu konulardaki bilgi ve tecrübelerini paylaşabilmeleri amacıyla 2014 yılında kuruldu. Katılımcı demokrasi ve insan haklarına yönelik yenilikçi yerel politikalar tasarlayıp, bu politikalara ilişkin esasları oluşturmak ve ortaklaşa bilgi üretim paylaşımlarını teşvik etmek amacıyla faaliyet gösteren Sosyal İçerme Komitesi'ne, Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanlık yapacak.

Öte yandan, oturumda Mersin Büyükşehir Belediyesi UCLG Dünya Teşkilatı'nın UCLG-MEWA'yı temsil edecek yönetim kurulu ve Dünya Konseyine önerilecek yerel yönetimler arasında da yerini aldı. Oturumda, UCLG-MEWA'nın üç yıllık faaliyet raporu ve komitelerin politika belgeleri de değerlendirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA